Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Mit Forspoken schicken uns das Entwickler-Team von Luminous Productions und der Publisher Square Enix in die Fantasy-Welt Athia. Als New Yorkerin Frey sollen wir hier den mysteriösen Bruch aufhalten, der die Tiere der Welt in Monster verwandelt und die Menschheit an den Rand der Vernichtung bringt.

Klingt eigentlich ganz spannend, doch im Test stellt sich Forspoken als durchwachsene Open-World-Erfahrung mit vielen Schwächen heraus. Das Spiel hat aber auch Stärken, beispielsweise beim Kampf- und Parkour-System. Wo Forspoken überzeugen kann und wo nicht, fassen wir deshalb im Test-Video zusammen.