Open-World-Spiele für Switch im Angebot: Diese beiden Hits kosten jetzt zusammen nicht mal 20€!

Wenn ihr Lust habt, auf der Switch in große Open-World-Spiele abzutauchen, könnt ihr euch jetzt zwei Klassiker zum Top-Preis sichern.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade zwei Open-World-Spiele im Bundle günstig für Nintendo Switch sichern. Statt den 49,99€, die ihr aktuell im Nintendo eShop bezahlen würdet, bekommt ihr hier jetzt beide zusammen für nur 19,99€. Obwohl sie nicht mehr die jüngsten sind, sind die Action-Hits diesen Preis zweifellos wert, zumal ihr kaum ein anderes Switch-Spiel finden werdet, das euch ein ähnliches Spielgefühl liefert:

Neben diesem Angebot könnt ihr bei MediaMarkt übrigens gerade noch viele weitere Switch-Spiele günstig abstauben. Bei dem Händler läuft nämlich derzeit ein Sale, durch den ihr drei Spiele für PS5, Switch oder Xbox zusammen für nur 49€ bekommt. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Aktion:

Das bieten die beiden günstigen Open-World-Hits

Die Spielwelt von Assassin's Creed Rogue kann sich auch heute noch sehen lassen.

Es geht hier um die Assassin’s Creed Rebel Collection, die aus Assassin’s Creed IV: Black Flag und Assassin’s Creed: Rogue sowie sämtlichen Singleplayer-DLCs besteht. Während die beiden Open-World-Spiele auf anderen Plattformen inzwischen etwas in die Jahre gekommen sind, sieht man ihnen in der Switch-Version das Alter kaum an, vor allem nicht im Handheld-Modus. Beide Spiele wurden im Vergleich zur Original-Version technisch überarbeitet.

Piratenabenteuer mit spannenden Seeschlachten

2:36 Assassin's Creed 4: Black Flag - Gameplay-Trailer mit positiven Pressestimmen

Assassin’s Creed: Black Flag gilt nicht ohne Grund bis heute als einer der besten und beliebtesten Teile der Reihe. Das Piratenabenteuer setzt nur zur Hälfte auf das bewährte Gameplay mit Schleichen, Klettern und Stealth-Kills. Die andere Hälfte verbringen wir auf unserem eigenen Piratenschiff, liefern uns Seeschlachten, feuern Kanonen ab, entern andere Schiffe und singen stimmungsvolle Shantys. Falls ihr nach einem atmosphärischen Piraten-Spiel für Switch sucht, könnt ihr nach wie vor kaum eine bessere Wahl treffen.

Der Assassinen-Jäger von New York

0:35 Assassin's Creed Rogue - Ankündigungstrailer der Remastered-Version

Assassin’s Creed: Rogue baut stark auf Black Flag auf und behält dessen Schiffskämpfe bei, entscheidet sich aber für ein anderes Szenario: Zwar befindet ihr euch noch immer im 18. Jahrhundert, diesmal seid ihr jedoch nicht in der Karibik, sondern in und um New York sowie weit im Norden im eisigen Sankt-Lorenz-Golf unterwegs. Außerdem hat sich der Protagonist dieses Serienteils von den Assassinen abgewendet und macht nun Jagd auf seine ehemaligen Kameraden.