Entwickler des Original-Sonic arbeitet an Action-Spiel für Square Enix

Das letzte Sonic-Spiel ist schon eine Weile her, und der nächste Sonic Film lässt dank kritischer Fans noch eine Weile auf sich warten. Nichts von beiden dürfte jedoch Yuji Naka, den Programmierer des allerersten Sonic, kümmern - denn der arbeitet jetzt für Square Enix an einem eigenen Action-Spiel.

Verkündet wurde die Zusammenarbeit unter anderem auf Nakas Twitteraccount. Zu seinem 54ten Geburtstag bedankte er sich für die Glückwünsche und spekulierte, wie viele Spiele er wohl noch entwickeln würde, und nannte als nächstes Ziel ein "original action game", das er aktuell für Square Enix entwickle.

Thank you for your birthday message. Today I'm 54 years old. How many games will I be able to make by the retirement age, including the original action game that I'm currently making at Square Enix? I'd like to work hard to develop a game that everyone around the world can enjoy. pic.twitter.com/s74WdzWswc