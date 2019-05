Sonic war zu hässlich, deswegen kommt der Film erst 2020

Dass das Design des Hauptcharakters des kommenden Sonic-Films für Furore im negativen SInne gesorgt hat, dürfte der ein oder andere von euch mitbekommen haben.

Mehr noch, der Shitstorm nach der Veröffentlichung des ersten Trailers war derart gigantisch, dass sich die Macher entschlossen haben, das Design von Sonic anzupassen. Ein Prozess, der nicht nur teuer, sondern auch langwierig ist. Dass sich der offizielle Kinostart des Films dadurch verzögern würde, stand also bereits fest, ursprünglich sollte es im November 2018 losgehen.

Jetzt hat Regisseur Jeff Fowler auf Twitter den neuen offiziellen Termin für den Release des Films bekannt gegeben. Demnach startet Sonic the Hedgehog am 14. Februar 2020 in den Kinos. Dann hoffentlich mit einem Hauptcharakter, mit dessen Design alle - oder zumindest die meisten - leben können.