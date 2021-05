In den Angeboten der Woche bei Otto bekommt ihr gerade das Razer Blackshark V2 X Gaming-Headset für 44,99 Euro statt 69,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das 2020 erschienene Headset noch nie so günstig. Allerdings ist Amazon inzwischen mit dem Preis mitgezogen. Das Angebot gilt noch bis Dienstag, könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier geht's zum Deal:

Razer Blackshark V2 X Gaming-Headset statt 69,99€ für 44,99€ bei Otto

Bei Otto betragen die Versandkosten regulär 2,95 Euro. Falls ihr allerdings Neukund:innen seid oder seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch mit dem Code 82222 eine kostenlose Liefer-Flatrate für sechs Monate sowie einen Rabatt von 15 Euro (bei einem Mindestbestellwert von 30 Euro) sichern. Dadurch zahlt ihr für das Razer Blackshark V2 X also nur noch 29,99 Euro. Mehr dazu erfahrt ihr:

Was bietet das Razer Blackshark V2 X?

Das kabelgebundene Razer Blackshark V2 X ist eine etwas günstigere, aber trotzdem kaum schwächere Variante des Razer Blackshark V2. Es ist über seinen 3,5-mm-Klinkenstecker mit allen aktuellen Konsolen (also PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One & Series) kompatibel. Für den PC liegt ein Y-Splitter bei. Das Razer Blackshark V2 X bietet guten Sound, wobei es vor allem beim Bass und den Mitten gut abschneidet. Bei den Höhen zeigen sich hingegen Schwächen, was für ein Gaming-Headset dieser Preisklasse allerdings nicht ungewöhnlich ist.

Das Mikrofon bietet für den Preis eine hervorragende Qualität. Selbst in lauten Umgebungen wird die Stimme klar und deutlich wiedergegeben, Lärm wird zuverlässig unterdrückt. Anders als beim normalen V2 ist das Mikrofon allerdings nicht abnehmbar. Auch auf die USB-Soundkarte und die Unterstützung der Razer Synapse Software zum Feintuning müsst ihr beim V2 X verzichten.

