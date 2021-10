Die Nintendo Switch OLED gibt es seit Anfang Oktober 2021. Seit dem ist sie regelmäßig ausverkauft oder teils nur mit längeren Lieferzeiten verfügbar. Dennoch bietet der ein oder andere Händler immer wieder einmal ein Angebot mit der neuen Konsole an. Dieses Mal könnt ihr sie bei OTTO deutlich günstiger kaufen.

So gut ist das Angebot: Die Nintendo Switch OLED in Weiss gibt es bei OTTO im Bundle mit Metroid Dread für nur 399 Euro. Damit spart ihr rund 20 Euro gegenüber den aktuell jeweils besten Einzelpreisen.

Das erwartet euch mit der Nintendo Switch OLED

Display der Spitzenklasse: Dank der OLED-Technologie ist das neue Display der Nintendo Switch ein echtes Highlight. Euch erwartet ein herausragender Schwarzwert, wodurch dunkle Stellen in Spielen auch wirklich dunkel sind. Zudem bietet es brillante Farben, weshalb alle Spiele grundsätzlich besser aussehen. Im Vergleich zur normalen Nintendo Switch ist der Bildschirm der OLED-Version auch größer ohne, dass der Handheld an sich größer wäre.

Darüber hinaus verfügt die Nintendo Switch OLED über einen Fuß, der nun über die ganze Breite der Konsole geht. Die Station für die Switch OLED hat nun zudem einen LAN-Anschluss und die Konsole setzt auf 64 GB internen Speicher statt 32 GB.

Metroid Dread überzeugt im GamePro Test

Samus hat gefehlt: In unserem Test überzeugt das Spiel fast auf ganzer Linie und bekommt eine sehr gute Wertung von 85 Punkten. Allen voran sticht die sehr schicke 2,5D-Optik hervor. Unser Autor Dennis Michel kommt in seinem Fazit zum Schluss: "35 Jahre nach Beginn der 2D-Saga zeigt sich Samus in absoluter Bestform und hat uns über viele Stunden an die Switch gefesselt."

