Die aktuellen Angebote der Woche von OTTO gelten nur noch bis einschließlich den 16. November 2021. Ihr habt also noch etwas mehr als 24 Stunden Zeit um euch diesen Top-Deal zu schnappen. Bei OTTO bekommt ihr aktuell eine sehr gute SSD für die PS5 im Bundle besonders günstig.

Am Mittwoch, den 17. November 2021 starten dann neue Angebote der Woche.

Samsung 980 Pro 1 TB + Far Cry 6 für PS5

So gut ist das Angebot: Das Bundle aus der SSD und dem Spiel kostet euch 169,99 Euro. Das allein ist nur zwei Euro teurer als der aktuelle Bestpreis für die Samsung 980 Pro. Far Cry für PS5 kostet aktuell 49,85 Euro beim günstigsten Anbieter. Wenn ihr beides einzeln kauft, zahlt ihr somit 216 Euro. Durch das OTTO-Angebot spart ihr also derzeit rund 46 Euro. Selbst im Vergleich zum bisher absoluten Bestpreis der SSD spart ihr noch immer rund 26 Euro.

Günstiger gibt und gab es die Kombination aus der Samsung 980 Pro 1 TB SSD und Far Cry 6 für PS5 bisher noch nie. Wer also ein Auge auf die SSD für die PS5 und das Spiel geworfen hat, bekommt hier ein sehr gutes Angebot.

Das erwartet euch mit der SSD: Die Samsung 980 Pro bietet allen voran 1 TB Speicherplatz für eure PS5-Spiele. Die Leistung der SSD ist in jedem Fall bestens für die PlayStation 5 geeignet. Die Samsung verfügt über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s.

Das hat Far Cry 6 zu bieten: In unserem Far Cry 6 GamePro Test konnte das Spiel eine gute Wertung von 78 Punkten einfahren. Für unsere Autorin Annika Bavendiek ist Far Cry 6 "ein unterhaltsamer Shooter, der aber zu viel Coolness statt nötigen Tiefgang bietet".

