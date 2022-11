Otto Black Friday Sale: Spiele für Nintendo Switch jetzt im Angebot

Otto hat heute seinen großen Black Friday Sale 2022 gestartet. Neben vielen anderen Deals wie 4K-TVs, Handys und Tablets gibt es auch eine Menge Spiele im Angebot. Vor allem für die Nintendo Switch ist die Auswahl groß: Für die Hybridkonsole bekommt ihr dutzende Spiele günstiger, darunter auch die ganz großen Exklusivhits und First-Party-Titel wie Mario Kart 8 Deluxe oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Riesig sind die Rabatte zwar nicht, aber da die betreffenden Spiele nun mal sehr preisstabil sind, lohnen sich die Deals trotzdem. Hier eine Auswahl:

Die Übersicht über alle Switch-Spiele im Otto Black Friday Sale findet ihr hier:

Natürlich gibt es im Black Friday bei Otto auch noch viele weitere günstige Angebote. Der Sale läuft noch bis zum 28. November, die besten Deals dürften allerdings schon deutlich früher ausverkauft sein. Eine kurze Übersicht über einige der wichtigsten Angebote haben wir euch hier zusammengestellt:

Black Friday 2022 bei Amazon und anderen Händlern

Otto ist mit seinem Black Friday Sale dieses Jahr recht früh dran, schließlich ist der richtige Black Friday erst am 25. November. Aber auch andere Händler starten ihre Sales schon diese Woche. Beim Medion Shop hat beispielsweise bereits eine große Rabattaktion begonnen und bei Alternate laufen schon länger die Black Weeks, wenngleich die Gaming-Angebote hier erst am 18. November dazukommen.

Ebenfalls am 18. November startet der große Black Friday Sale bei Amazon. Auch wenn bislang keine Uhrzeit bekannt gegeben wurde, nehmen wir an, dass die Angebote wie in der Vergangenheit pünktlich um Mitternacht beginnen. Bei MediaMarkt und Saturn fängt der Black Week Sale schon ein paar Stunden früher an, nämlich um 20 Uhr am 17. November. Bee beiden Händler laufen bereits entsprechende Countdowns.