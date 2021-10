Schon seit ein paar Wochen gibt es bei Otto Bundles mit der gut für die PS5 geeigneten SSD Samsung 980 Pro. Zum Beispiel könnt ihr die Version mit 1 TB Speicherplatz zusammen mit dem Sony DualSense PS5-Controller für 199,99 Euro bekommen. Bei Otto kostet die SSD einzeln mit 200,10 Euro schon etwas mehr als das Bundle, bei anderen Händlern wie MediaMarkt oder Amazon liegt sie derzeit bei rund 185 Euro.

Falls ihr keinen weiteren DualSense Controller gebrauchen könnt, gibt es aber auch noch andere Bundles mit der Samsugn 980 Pro, die FIFA 22 oder Far Cry 6 enthalten (beide natürlich in der PS5-Version). Das FIFA-Bundle kostet genauso viel wie jenes mit dem DualSense Controller, das Bundle mit Far Cry 6 ist noch 10 Euro günstiger. Alle drei Deals laufen Ende des Monats ab, sind also nur noch bis Sonntag verfügbar.

Was bietet die Samsung 980 Pro?

Bei der Samsung 980 Pro handelt es sich um eine PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD mit dem richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen. Sie bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 7000 MB/s und eine maximale Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB/s. Die PS5 erfordert eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Somit ist die Samsung 980 Pro also bestens für Sonys Konsole geeignet.

Auch wenn die Samsung 980 Pro laut Artikelbeschreibung bereits über einen „Überhitzungsschutz dank Heat Spreader und Dynamic Thermal Guard“ verfügt, empfiehlt es sich übrigens gerade bei der Verwendung in der PS5, noch einen Heatsink anzubringen. Heatsinks könnt ihr schon für ein paar Euro bekommen. Ihr müsst jedoch darauf achten, dass ihr einen verwendet, der nicht zu dick für die PS5 ist. Alle wichtigen Infos dazu bekommt ihr hier:

133 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen