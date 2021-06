Bei Otto bekommt ihr gerade 15 Prozent Rabatt auf eine Auswahl an 4K-Fernsehern von LG, wenn ihr den Rabattcode 14910 benutzt. Besonders günstig und besonders interessant fürs Gaming ist dabei der LG NANO867, den ihr in den Größen 49, 55 und 65 Zoll günstiger bekommt. Laut Vergleichsplattformen gab es keine der drei Varianten je zuvor so günstig wie aktuell bei Otto. Die kleinste Version kostet nur noch 492,15 Euro, ein äußerst günstiger Preis für einen Fernseher mit HDMI 2.1. Hier geht's zu den Angeboten:

Das Angebot ist theoretisch noch bis zum 4. Juli, also bis Sonntag, gültig. Einzelne Modelle könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht über alle LG-Fernseher und auch ein paar LG-Soundbars, auf die ihr bei Otto gerade 15 Prozent Rabatt bekommt, findet ihr hier:

Otto: 15 Prozent Rabatt auf 4K-Fernseher von LG

Was bietet der LG NANO867?

Der LG NANO867 ist ein Fernseher der Mittelklasse mit 120-Hz-Display. Die Bildqualität ist für den Preis recht gut, allerdings muss man aufgrund des IPS-Panels mit vergleichsweise niedrigem Kontrast leben. Dafür ist die Blickwinkelabhängigkeit relativ niedrig. Außerdem sorgt LGs NanoCell-Beschichtung, die mit Samsungs QLED-Technik vergleichbar ist, für verbesserte Farbwiedergabe.

Als Gaming-Fernseher macht der LG NANO867 nicht zuletzt aufgrund seines niedrigen Input Lags von circa 6 ms bei 120 Hz eine gute Figur. Außerdem verfügt er über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 Hz prinzipiell möglich ist. Das Betriebssystem WebOS 5.0 ist komfortabel zu bedienen und bietet guten App-Support.

