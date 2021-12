Bei Otto gibt es die erst kürzlich erschienene Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda gerade im Angebot der Woche, und zwar für 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Die Retro-Konsole war laut Vergleichsplattformen bisher noch nie so günstig zu bekommen. Hier geht's zum Angebot:

Daneben findet ihr unter den Angeboten der Woche bei Otto, die noch bis nächsten Dienstag laufen, auch noch ein paar Spiele und etwas Zubehör für die Nintendo Switch:

15 Euro Rabatt für Neukund*innen

Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch 15 Euro zusätzlichen Rabatt (ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro) und zudem eine kostenlose Lieferflatrate für sechs Monate sichern, durch die ihr euch die Versandkosten (normalerweise 2,95 Euro) spart. Hier erfahrt ihr mehr dazu:

Was ist die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda?

Die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda ist eine Retro-Konsole, die zumindest äußerlich Nintendos erstem Handheld nachempfunden ist, der in den 80ern in vielen verschiedenen Varianten erschienen ist. Technisch ist die neue Version dem Original allerdings sowohl durch das Farbdisplay als auch bei der Steuerung deutlich überlegen. Letztere ist eher dem Game Boy nachempfunden.

Bei der alten Game & Watch war stets nur ein einziges Spiel pro Konsole vorinstalliert. Die Retro-Version bietet da etwas mehr: Ihr bekommt die drei Zelda-Klassiker The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993). Keines der Spiele ist je auf der alten Game & Watch erschienen oder wäre dort in dieser Form auch nur möglich gewesen. Als Bonus gibt es aber auch noch das Spiel Vermin, das tatsächlich Teil der allerersten Reihe von 1980 war.