Bei Otto läuft noch bis zum 11. November ein Multimedia-Sale zum Singles Day, in dem ihr 11 Prozent Rabatt auf zahlreiche Produkte bekommt. Neben vielen Spielen für die Nintendo Switch findet ihr in der langen Liste der Deals auch eine Menge 4K-Fernseher. Vor allem in der unteren Preisklasse gibt es einige gute Angebote. Ein paar der Highlights stellen wir euch hier kurz vor. Die Übersicht über alle Deals der Aktion findet ihr hier:

Wie bekommt man den Rabatt? Um die Angebote des Sales 11 Prozent günstiger zu bekommen, müsst ihr auf der Produktseite auf das Feld „11% extra sparen!“ klicken und den Code, den ihr dort findet, anschließend beim Kauf verwenden.

LG UP7500 in verschiedenen Größen

Der LG UP7500 ist eines von LGs Low-Budget-Modellen aus 2021 und eines der Highlights der Aktion. Ihr bekommt den 4K-Fernseher in verschiedenen Größen günstiger. Bei der 43-Zoll-Version ist Otto laut Vergleichsplattformen schon mit dem regulären Preis von 359,90 Euro der derzeit günstigste Anbieter, durch den zusätzlichen Rabatt sinkt der Preis auf 320,31 Euro.

Der LG UP7500 hat aufgrund des IPS-Panels einen relativ geringen Kontrast, ist dafür aber weniger blickwinkelabhängig. Wie immer bei 4K-TVs dieser Preisklasse muss man mit einer relativ geringen Spitzenhelligkeit leben, dank des kaum reflektierenden Displays ist der LG UP7500 trotzdem auch in hellen Räumen recht gut einsetzbar. Fürs Gaming ist das Modell dank eines Input Lags von unter 10 ms gut geeignet, HDMI 2.1 gibt es aber nicht. Das Betriebssystem ist komfortabel und bietet guten App-Support.

Hisense AE7010F für 291,79 Euro

Falls euch der LG UP7500 noch nicht günstig genug ist, könnt ihr auch zum Hisense AE7010F greifen, den ihr in 43 Zoll schon für 291,79 Euro bekommen könnt. Der Hisense AE7010F schneidet beim Kontrast durch sein VA-Panel deutlich besser ab als der LG UP7500. Dafür ist er aber stärker blickwinkelabhängig. Der App-Support ist außerdem etwas beschränkt. Zum Input Lag haben wir keine genaue Daten für dieses konkrete Modell, bei ähnlichen Hisense-TVs liegt dieser jedoch bei rund 11 ms.

