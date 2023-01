Paramount+ 7 Tage kostenlos: Abo abschließen und Filme wie Top Gun: Maverick anschauen

Mit Paramount+ ging vor kurzem ein ein neuer Streamingdienst ins Rennen. Und dafür hat er einiges an PS mitgebracht: Hochkaräter wie die HALO-Serie und viele weitere Highlights bekommt ihr für nur 7,99€ im Monat! Das Abo ist dabei jederzeit kündbar und ihr könnt es 7 Tage kostenlos testen.

Von Action wie "Top Gun: Maverick" über die mehr als gelungene Videospielverfilmung "Sonic 2" mit Jim Carrey, bis hin zu kinderfreundlichem Programm wie "iCarly" oder "Paw Patrol" ist verdammt viel geboten.

Das erwartet euch bei Paramount+

Top Gun: Maverick: 26 Jahre nach dem Kult-Film "Top Gun" kehrt Tom Cruise als Actionheld zu seiner Rolle als Captain Pete "Maverick" Mitchell zurück. Nachdem der Film aufgrund von Corona verschoben werden musste, könnt ihr ihn euch jetzt endlich bequem auf der Couch ansehen. Lasst euch dieses Action-Spektakel also nicht entgehen!

Sonic 2: Zwar haben sich zum Release des ersten Teils viele über das Designdes Helden lustig gemacht, das Studio hat sich allerdings nicht davon abhalten lassen, auch noch einen zweiten Film zu veröffentlichen. Zum Glück! Denn neben Filmen wie Detektiv Pikatchu lässt sich auch Sonic 2 in die Reihe der guten Videospieladaptionen einordnen. Dieses mal sind sogar Tails und Knuckles mit am Start!

"Scream 5" und "Transformers" im Programm

Am fünften Teil des Kult-Slashers "Scream" kommt kein Horror-Fan vorbei. Wieder treibt der Serienkiller Ghostface sein Unwesen, aber wer steckt dieses mal hinter der Maske? Stars wie Courtney Cox, Neve Campbell und David Arquette bereichern den Film mit einer ordentlichen Prise Talent.

Auch das bildgewaltige "Transformers: The Last Knight" ist dabei und bietet genau das, was Fans des Franchises brauchen: Schnelle, intensive Action voller Spannung und gigantischer Roboter.