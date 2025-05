Spieler baut gemeinsam mit dem Ex-Freund seiner Schwester einen PC - drei Jahre später bemerkt er, dass sie einen richtig dummen Fehler gemacht haben

Das hätte auch richtig schief gehen können.

Einen PC zusammenzubauen, ist ein richtiges Abenteuer – vor allem, wenn man selbst keine große Ahnung von der Technik hat. Glück also, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt. Vor Fehlern schützt das allerdings trotzdem nicht.

Sticker zwischen CPU und Kühler

So ging es auch Turbulent_Hawk_426, der auf Reddit aktuell davon berichtet, dass er eine spannende Entdeckung gemacht hat. Im PC, den er drei Jahre zuvor mit Hilfe des EX-Freundes seiner Schwester zusammengebaut hatte, fand er nämlich einen Sticker an seiner CPU, der da absolut nichts zu suchen hatte.

Der klebte nämlich zwischen CPU und Kühler, also an einer Stelle, an der ein sehr guter Wärmefluss eigentlich enorm wichtig ist. Wie das Ganze ausgesehen hat, sehr ihr im Video:

Der CPU ist das Herz eines PC's und ohne den geht gar nichts. Der kleine Power-Chip arbeitet dabei stets auf Hochtouren und produziert entsprechend ordentlich Wärme. Es ist also wichtig, das Teil richtig zu kühlen.

Dafür kommt in diesem Fall ein großer Luftkühler zum Einsatz, der die Wärme über dicke Kupferrohre abtransportieren und schlussendlich mit Hilfe eines Lüfters aus dem Gehäuse blasen soll. Damit die Hitze besser übertragen werden kann, wird eine besondere Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler eingesetzt – so auch hier.

Der Effekt dürfte durch den Sticker aber enorm geschwächt worden sein, da Kunststoff ein äußerst schlechter Wärmeleiter ist. Dennoch schreibt Turbulent_Hawk_426 in einem Kommentar, dass die CPU nie wärmer als 85 Grad war.

Mehr sollte es dann auch bei einer AMD-CPU nicht werden, damit die Langlebigkeit nicht leidet oder der Prozessor seine Leistung verringert.

Bei dem Sticker handelt es sich um einen Sicherheitsaufkleber, der die Kühlfläche des Lüfters vor dem Einbau schützen soll. Die beiden Bastler hatten wohl einfach vergessen, ihn abzuziehen und ihn stattdessen einfach auf die mit Paste beschmierte CPU gedrückt.

Entdeckt hatte er die Folie nur, weil er den PC vor dem geplanten Verkauf nochmal mit neuer Wärmeleitpaste ausstatten und richtig sauber machen wollte. So freut sich jetzt immerhin der oder die neue Besitzer*in über ein Kühlsystem, das wie vorgesehen funktioniert.