PC-Spieler kauft gebrauchtes Motherboard und der Verkäufer hat offenbar einfach vergessen, die 500 Euro-CPU auszubauen

Guter Deal: Gebrauchtes Motherboard mit kostenloser 500 Euro-CPU

Stellt euch vor, ihr kauft ein Motherboard, weil ihr einen PC zusammenbauen wollt. Für das gebrauchte Motherboard zahlt ihr unter 200 Euro und dann stellt ihr beim Auspacken des guten Stücks fest, dass auf dem CPU-Sockel noch ein Prozessor verbaut ist.



Aber nicht einfach irgendein Prozessor, sondern einer, der normalerweise um die 500 Euro kostet. So viel Glück muss man erstmal haben! Aber freut euch nicht zu früh, das Ganze könnte auch einen wenig positiven Hintergrund haben.

Gebrauchtes Motherboard wird mit richtig guter, teurer High End-CPU verkauft, was steckt dahinter?

Darum geht's: Heute haben wir wieder einmal eine besonders kuriose Geschichte von Reddit für euch. Ein Käufer und PC-Schrauber hat sich über Facebook Marketplace ein Motherboard gesichert und sowieso schon über den Kauf gefreut.

Die Freude wuchs dann aber nochmal um ein Vielfaches, als er beim Auspacken eine noch verbaute i9 13900k-CPU gefunden hat.

Hier könnt ihr es auf den beiden Bildern sehen:

Was ist das für eine CPU? Der i9 13900k-Prozessor zählt zu den besten, die es momentan auf dem Markt gibt. Er gehört zur 13. Generation von Intel, die mittlerweile noch eine neuere, 14. Generation veröffentlicht haben.

Nichtsdestotrotz bleibt es ein absolutes High End- und Topmodell, dem ansonsten nur noch der Ryzen 7 7800X3D oder der ganz neue Ryzen 7 9800X3D das Wasser reichen können.

Eigentlich kostet das Teil neu um die 500 Euro und auch gebraucht bekommt ihr es nicht für sehr viel weniger Geld. Das ist in etwa so viel, wie für eine PS5 oder Xbox Series X fällig wird – also wahrlich kein Pappenstiel und ein echter Glücksfall, so etwas geschenkt zu bekommen.

Aber kann sich der Käufer wirklich freuen? Womöglich nicht. Es kann unterschiedliche Gründe haben, dass die CPU noch auf dem Motherboard angebracht war, statt entfernt worden zu sein.

Der Verkäufer hat es vergessen: Dann meldet er sich womöglich sehr bald und fordert seine CPU zurück. Dann würde es zumindest der Anstand gebieten, sie ihm ehrlicherweise auch zurückzugeben. Vielleicht meldet er sich aber auch nicht. Dann könnte er ihn natürlich proaktiv anschreiben.

Dann meldet er sich womöglich sehr bald und fordert seine CPU zurück. Dann würde es zumindest der Anstand gebieten, sie ihm ehrlicherweise auch zurückzugeben. Vielleicht meldet er sich aber auch nicht. Dann könnte er ihn natürlich proaktiv anschreiben. Die CPU ist beschädigt: Womöglich haben wir es hier mit einer fehlerhaften, bereits kaputten CPU zu tun. Die 13. und 14. Intel-Generation genießt unter Käufer*innen durchaus den Ruf, Probleme zu machen. Eventuell hat der Verkäufer die CPU also einfach mit abgegeben, weil sie sowieso schon hinüber war.

Sollte der Prozessor wirklich kaputt sein, hätte der glückliche Finder nur wenig Freude mit der neuen CPU. Es wirkt allerdings sehr seltsam, dass der Verkäufer die fehlerhafte CPU nicht einfach selbst umgetauscht und eingeschickt hat. Der neue Besitzer kann das jedenfalls nicht tun, weil er ja über keinerlei Belege für den Kauf verfügt.

Das tut er jetzt: Wie der Urheber des Reddit-Posts jetzt selbst schreibt, will er zunächst einfach abwarten, ob sich der Verkäufer bei ihm wegen der CPU meldet.

"Habe es von Facebook Marketplace und nur ein Mainboard und ein paar Lüfter gekauft. Der Verkäufer wird sich wahrscheinlich bald bei mir melden, sobald er seinen Fehler bemerkt."

Sollte sich der Verkäufer aber nicht melden, raten dem neuen Besitzer viele Menschen in den Kommentaren, er solle zuallererst das BIOS des neuen Motherboards auf die neueste Version aktualisieren. Anschließend sollte er die CPU mit allen nur erdenklichen Tests überprüfen, um sicherzustellen, dass sie wirklich keine Probleme macht und voll funktionsfähig ist.

In den Kommentaren wird jetzt sogar schon darauf hingewiesen, dass sich der Käufer einen neuen Prozessor bestellen und nutzen könnte, ihn aber zum Schein reklamiert und die kostenlos erhaltene, fehlerhafte CPU einschickt. So würde er trotzdem noch an einen Gratis-Prozessor kommen, aber das wäre natürlich erstens Betrug und zweitens moralisch auch ein ziemliches Unding.

Wie würdet ihr in so einem Fall reagieren?