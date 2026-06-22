PC-Bastler kauft neue RTX 5070-GPU über Amazon und findet im Paket dann etwas völlig anderes: "wtf ist das?"

Nein, das ist tatsächlich keine RTX 5070-Grafikkarte (Bild: reddit.com/user/luutherr/)

Augen auf beim Online-Kauf! Amazon hat erneut zugeschlagen und einer armen Person statt der begehrten Hardware etwas völlig anderes zukommen lassen. Gekauft wurde eigentlich eine Nvidia RTX 5070-Grafikkarte, aber stattdessen kam ein ganz anderes technisches Einzelteil an.

Geprellter Käufer ärgert sich richtig über falsche Sendung: "F*ck Amazon"

Normalerweise gehen wir davon aus, dass wir auch das geliefert bekommen, was wir bestellt haben. Erst recht, wenn wir es bei einem so großen, eigentlich doch halbwegs seriösen Unternehmen wie Amazon bestellen. Aber wie diverse Berichte aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, ist darauf absolut kein Verlass.

1:46:39 Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver

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Der Reddit-User luutherr wird es sich in Zukunft wohl noch etwas besser überlegen, ob er wieder etwas bei Amazon bestellt. In diesem Fall hier hat er nämlich keine RTX 5070-GPU erhalten, sondern offenbar zwei DVD-RW-Laufwerke und das Innenleben eines alten Kenwood-AV-Receievers von vor ca. 20 Jahren.

Das ist natürlich ganz was anderes als das, was er eigentlich bestellt hatte. Dementsprechend groß fällt der Frust über die vermasselte Bestellung aus. Hier könnt ihr euch den Beitrag ansehen:

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Dazu schreibt luutherr Folgendes:

"Wtf ist das Bro 😭😭😭 ehrlich, f'ck Amazon"

In den Kommentaren wird die Frage danach, was er da denn nun eigentlich geschickt bekommen hat, direkt und ohne Umschweife von einem anderen User beantwortet. Er habe es hier mit dem Board eines Kenwood-AV-Recievers aus den 2000er Jahren zu tun.

Was wiederum bei anderen Redditoren für Belustigung und Verwunderung sorgt. Das sei überraschend, seltsam spezifisch und sorgt für den einen oder anderen Scherz:

"Ich meine, ja, Audio-Konnektoren. Aber wieso Kenwood? Ich denke, wir haben den Typen gefunden, der das verschickt hat."

Die Erklärung lässt aber ebenfalls nicht lange auf sich warten. Auf dem Board des AV-Receivers (es ist wohl übrigens ein VR-505) ist links unten eine Nummer zu erkennen, mit der sich das Teil identifizieren lässt. Es folgt eine Debatte über Bildqualität von Reddit-App-Nutzung, Downloads und Android-Kompatibilität.

Wie kann sowas passieren?

Möglicherweise steckt ein Scam dahinter: Irgendwer hat sich eine Grafikkarte bestellt und sendet das Paket mit anderem, ähnlich schwerem, aber deutlich günstigerem Inhalt zurück. Amazon überprüft diesen Inhalt dann offensichtlich nicht und verkauft das Ganze einfach wieder an den nächsten Kunden. Danke, Kapitalismus!

Ansonsten gilt natürlich, dass die unterschiedlichsten Händler Amazon einfach als Plattform benutzen. Amazon ist also nicht gleich Amazon, oft bestellt ihr bei anderen Verkäufern, die auch in ihrer Seriosität stark variieren können.

Habt ihr auch schon einmal so eine Erfahrung beim Online-Shopping machen müssen?