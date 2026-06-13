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Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver

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Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver

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Michael Graf, Heiko Klinge, Maurice Weber
13.06.2026 | 15:00 Uhr

Xbox veröffentlicht doch wieder Konsolen-Exklusivspiele, PlayStation verwehrt dem PC seine Singleplayer-Spiele - und wir fühlen uns zurückversetzt ins Jahr 2005: Der Konsolenkrieg ist wieder da! Die eigentliche Revolution findet jedoch hinter den Kulissen statt - und das erkennt man daran, wen Microsoft gerade zum Xbox-Chefstrategen berufen hat: Matthew Ball.

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