Ihr könnt jetzt PC-Spiele auf die Xbox One streamen - Einfach per App

Die Wireless Display-App gibt es jetzt auch für die Xbox One. Dank eines Updates lässt euch die neueste Version der kostenlosen Microsoft-Anwendung jetzt auch eure PC-Spiele auf die Konsole streamen. So könnt ihr zum Beispiel eure Steam-Bibliothek über die Xbox One mit dem dazugehörigen Controller spielen.

Wireless Display-App jetzt für alle Xbox One-Nutzer verfügbar

Die Wireless Display-App gibt es jetzt nicht mehr nur im Surface-Hub, sondern auch für alle Xbox One-Besitzer. Sie kann gratis heruntergeladen werden, befindet sich momentan offiziell aber noch im Beta-Stadium.

PC & Android: Mit Hilfe der App lassen sich Android-Geräte oder PCs mit eurer Xbox One verbinden, ohne Kabel oder ähnliches. Anschließend könnt ihr Inhalte wie Steam-Spiele auf die Konsole streamen und mit dem Xbox One-Controller steuern.

Netflix & Hulu aber nicht. Geschützte Inhalte wie die von Streaming-Plattformen à la Netflix können allerdings nicht übertragen werden. Zumindest wird das offiziell nicht unterstützt.

Xbox One als Präsentations-Plattform: Ihr könnt mit Hilfe der App selbstverständlich auch in Windeseile Fotos, Videos, und ähnliches teilen. Webseiten lassen sich so natürlich ebenfalls auf dem großen TV-Bildschirm anzeigen und vieles mehr.

Das passt natürlich ganz hervorragend zu den unterschiedlichen Aussagen von Microsoft, in Zukunft auf Inhalte, Abonnements und Streaming zu setzen. Auch Sonys Shawn Layden träumt von einer friedvollen Post-Konsolen-Welt.

Probiert ihr die App aus?