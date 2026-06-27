PC-Spieler findet heraus, warum seine CPU überhitzt und - mein lieber Herr Gesangsverein - ist da viel Staub in dem Gaming-PC

Nein, so staubig sollte euer Gaming-PC wirklich nicht aussehen, wenn ihr ihn öffnet (Bild: reddit.com/user/rockfroszz/).

Das kommt davon, wenn man seinen PC auf dem Boden stehen lässt! Okay, zugegeben, wir wissen überhaupt nicht, ob dieser PC hier wirklich auf dem Boden stand. Er ist aber auf jeden Fall krass zugestaubt und genau um sowas zu verhindern, stellen Spieler*innen ihre Rechner gerne weiter hoch.

PC-Spieler wundert sich über zu starke Hitze im Rechner und findet das

Aber eines nach dem anderen: Ein passionierter PC-Spieler hatte Probleme mit seinem Gaming-Rechner. Die CPU, also der Prozessor, soll regelmäßig zu heiß geworden sein. Dann wird der PC in der Regel erst etwas langsamer und dann schaltet er sich aus Sicherheitsgründen einfach ab – der PC crasht also.

1:26 Neue Grafiktechnik zaubert extrem realistischen Look auf den Bildschirm

Autoplay

Weil so ein ständiges, automatisches Herunterfahren natürlich keinen Spaß macht und eine CPU in der Regel nicht einfach so überhitzt, wollte der Reddit-User der Sache auf den Grund gehen. Was tut man dann als erstes? Einfach mal in den PC hineinschauen und überprüfen, ob alles seine Ordnung hat.

In diesem Fall hier hat sich dadurch direkt herausgestellt: Nein, da ist definitiv nicht alles in Ordnung. Denn die komplette Front des Rechners und auch Teile des Inneren waren brutal zugestaubt. Und wir sprechen hier von "Heiliger Bimbam"- und "Mein lieber Scholli"-Leveln an brutal zugestaubt.

In meiner Karriere als GamePro-Autor sind mir wirklich schon absurd dreckige PCs und Konsolen untergekommen (einmal wurde sogar in einer PS4 ein Gecko gefunden – und gegrillt), aber das hier spielt auf jeden Fall ganz weit vorne mit. Ich meine, holy shit, gute Güte, seht euch das einfach mal an:

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Nur nochmal zur Sicherheit: Nein, das ist nicht normal und sollte keinesfalls so aussehen. Klar, dass sich mit der Zeit und über vielleicht sogar mehrere Jahre eine gewisse Staubschicht an den dafür gedachten Filtern eures Gehäuses bildet, ist normal. Aber das hier schlägt dem Fass dann doch den Boden aus.

Woran hat's gelegen? Ja, woran hat es gelegen, das ist natürlich immer so die Frage. Das fragt man sich natürlich nachher immer, woran es gelegen hat. In diesem Fall lässt sich das aber nicht so einfach beantworten, weil der Besitzer des PCs keine weiteren Details dazu preisgegeben hat.

Wenn wir wetten müssten, würden wir darauf tippen, dass dieser PC hier auf dem Boden stand. Womöglich – Gott bewahre – sogar auf Teppichboden. Und zwar in einer Wohnung oder einem Haus, in dem auch Haustiere leben. Womöglich wird dort auch noch geraucht und schon stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich im Lauf der Zeit viel Staub sammelt.

Damit sich der PC nicht auch im Inneren komplett mit Staub zusetzt, könnt ihr übrigens die Lüfterkurven eures Rechners so einstellen, dass immer mehr Luft hineingepustet als herausgeblasen wird. Dann wird nicht durch alle verfügbaren, möglicherweise nicht mit Filtern versehenen Öffnungen Luft angesaugt.

Also, denkt ihr daran, ab und zu euren PC zu säubern und vom Staub zu befreien?