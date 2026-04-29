Läuft gerade Neue Grafiktechnik zaubert extrem realistischen Look auf den Bildschirm
Neue Grafiktechnik zaubert extrem realistischen Look auf den Bildschirm

0 Aufrufe

Neue Grafiktechnik zaubert extrem realistischen Look auf den Bildschirm

Profilbild von David Molke

David Molke
29.04.2026 | 14:41 Uhr

Ein Londoner Entwickler namens Iakov Sumygin nutzt für seinen kostenlosen Browser-Shooter das sogenannte 3D Gaussian Splatting. Diese Technik basiert nicht auf Polygonen, kann echte Orte aber beinahe fotorealistisch darstellen – und braucht dafür nur extrem wenig Speicherplatz. Eine erste First Person Shooter-Demo kann online im Browser gespielt werden und fällt kleiner als 100 MB aus. Das hat gewaltiges Potenzial und könnte in Zukunft noch deutlich ausgebaut und öfter verwendet werden.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht Video starten   2:36

vor einem Tag

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Dieses stylische, handgezeichnete Actionspiel wurde von Sekiro inspiriert und kommt auf Steam gut an Video starten   1:16

03.06.2024

Dieses stylische, handgezeichnete Actionspiel wurde von Sekiro inspiriert und kommt auf Steam gut an
Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen Video starten   1:01

vor 3 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen
Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert Video starten   5:24

28.01.2026

Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.620 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Wuchang: Fallen Feathers - Test-Video zum neuen Soulslike Video starten   15     5   20:00

25.07.2025

Wuchang: Fallen Feathers - Test-Video zum neuen Soulslike
Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden Video starten   7     1   52:40

vor 4 Tagen

Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht Video starten   2:36

vor einem Tag

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen Video starten   1   13:28

vor einem Tag

Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen
Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat Video starten   0:34

vor 2 Wochen

Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat
EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze Video starten   1     2   14:38

05.10.2025

EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neue Grafiktechnik zaubert extrem realistischen Look auf den Bildschirm Video starten   1:26

vor 22 Stunden

Neue Grafiktechnik zaubert extrem realistischen Look auf den Bildschirm
Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht Video starten   2:36

vor einem Tag

Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht
Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen Video starten   1   13:28

vor einem Tag

Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen
Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion Video starten   0:45

vor einem Tag

Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion
Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn Video starten   2   5:24

vor 2 Tagen

Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime! Video starten   1:03

vor 2 Tagen

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden Video starten   7     1   52:40

vor 4 Tagen

Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden
Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus Video starten   1:09:19

vor 5 Tagen

Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus
Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look Video starten   4:19

vor 5 Tagen

Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück Video starten   1   1:07

vor 6 Tagen

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   1     26:39

vor 6 Tagen

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
mehr anzeigen