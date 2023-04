Bowser rückt Peach immer wieder auf die Pelle und kann ihr Nein einfach nicht akzeptieren.

Der Super Mario Bros-Film entwickelt sich zu einem echten Mega-Hit an den Kinokassen. Dazu gibt es mit Peaches von Bowser (Jack Black) jetzt auch noch den passenden Song. Der könnte sogar mit einem Oscar ausgezeichnet werden und plagt die Massen als Dauer-Ohrwurm. Aber es gibt auch Kritik an dem Lied, und zwar durchaus berechtigte: Es verharmlose toxisches Verhalten.

Super Mario-Film: Bowsers Peaches wird dafür kritisiert, toxisches Verhalten zu normalisieren

Darum geht's: Illumination (Die Minions) und Nintendo haben einen Super Mario-Film veröffentlicht, der zu den erfolgreichsten Kinostarts des Jahres zählt. Gleichzeitig erobert Jack Black als Bowser mit dem Peaches-Song die Herzen vieler Fans.

Auf den ersten Blick wirkt der wie ein witziges, seichtes Lied, aber bei näherer Betrachtung kann es problematisch werden.

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

In den sozialen Medien wird kritisiert, dass der Song von Bowser sein toxisches, sexistisches Verhalten verherrliche, normalisiere oder zumindest verharmlose, wenn wir die Sache einmal wirklich ernsthaft betrachten. Immerhin dreht sich der Song um Bowsers angebliche Liebe zu Prinzessin Peach, die aber eher eine krankhafte Obsession darstellt als etwas, das respektvolle, gleichberechtigte Liebe wäre.

Was ist das Problem? Weil es vielleicht nicht ganz offensichtlich ist: Bowser ist hier der Bösewicht und besessen von Peaches, er könnte gut und gerne auch als Stalker bezeichnet werden. Das zieht sich durch beinahe alle Mario-Spiele und ist auch in der neuen Verfilmung so.

Bowser belästigt die Prinzessin aber nicht nur, er entführt sie auch noch, und zwar mit Hilfe von Zwang und körperlicher Gewalt. Zusätzlich will er sie gegen ihren Willen heiraten und dabei auch noch andere Lebewesen opfern.

Der Song Peaches animiert das Publikum aber dazu, mit Bowser zu sympathisieren. Er kommt hier selbst als Täter zu Wort. Das heißt, Bowser kann sein extrem sexistisches, gewaltvolles und toxisches Verhalten so nicht nur rechtfertigen, sondern sogar irgendwie nett und bedauernswert aussehen lassen – ja geradezu feiern (via: 3DJuegos).

Dementsprechend erscheint es nicht verwunderlich, dass der immense Erfolg gerade dieses Songs bei vielen Personen einen faden Nachgeschmack hinterlässt. Abgesehen von Zwangsheirat und Entführung: Ein Nein muss auch immer als solches akzeptiert werden und der Erfolg dieses Songs könnte genau das Gegenteil bewirken, weil der Macho Bowser genau das offensichtlich nicht tut.