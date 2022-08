Perfekt für PS5: Holt euch jetzt die SSD WD Black SN850 mit Heatsink im Angebot

Bei Saturn läuft noch bis zum 14. August der große Sommerschlussverkauf, in dem ihr unter anderem 4K-Fernseher, Laptops und Smartphones günstiger bekommt. Auch ein paar Gaming-Angebote sind dabei, zum Beispiel die hervorragend für PS5 geeignete SSD WD Black SN850 inklusive Kühlkörper. Für die Version mit 1 TB Speicher zahlt ihr nur noch 119€ (UVP: 234,99€). Günstiger gibt es die NVMe-SSD laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo. Der Versand ist kostenlos. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ könnt ihr die WD Black SN850 mit 1 TB übrigens auch bei MediaMarkt gerade für 119€ bekommen. Dort handelt es sich allerdings um ein Tagesangebot, das nur noch bis 9 Uhr am Sonntagmorgen gültig ist.

Wie gut ist die WD Black SN850 für PS5?

Die WD Black SN850 gehört zu den beliebtesten SSDs für die PlayStation 5 und schneidet in Tests und Benchmarks oft noch ein kleines bisschen besser ab als die ebenfalls sehr beliebte Samsung 980 Pro. Ihre Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist mehr als schnell genug für die PS5, Sonys Konsole benötigt eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Die maximale Schreibgeschwindigkeit der WD Black SN850 liegt bei ebenfalls recht hohen 5.300 MB/s, das ist für die PS5 aber nicht so wichtig.

Muss man vor dem Einbau noch etwas beachten?

Nein. In der von Saturn angebotenen Version mit Kühlkörper ist die WD Black SN850 perfekt für PlayStation 5 geeignet und kann direkt in die Konsole eingebaut werden. Das verdient deswegen besondere Erwähnung, weil viele andere NVMe-SSDs entweder mit Heatsinks geliefert werden, die für die PS5 zu groß sind, oder überhaupt keinen Kühlkörper haben. Gerade beim Einsatz in der Konsole ist ein solcher aber sehr zu empfehlen, da ansonsten Überhitzung und Abstürze drohen.

Mehr darüber, worauf man beim Kauf einer SSD für die PlayStation 5 achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

160 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen