'Glückwunsch, du hast das beste Item in Diablo 4 gefunden': Community feiert Spieler für sein unglaubliches Glück

Ein Diablo 4-Spieler hat sich jetzt das 'perfekte' Item gecraftet und wird zurecht gefeiert.

Ein Uber Unique als eines der besten Items in Diablo 4 zu finden, ist schon ein echtes Highlight. Sich jedoch eines zu craften und das auch noch mit den besten Werten, die man sich nur vorstellen kann, ist nicht nur enormes Glück, sondern auch für die Community ein echter Grund zum feiern.

So jetzt geschehen bei Redditor und Diablo 4-Fan fgo27127, der sich eines der raren Items gecraftet und seinen Fund geteilt hat.

Uber Unqie mit vier größeren Affixen gecraftet

In Diablo 4 könnt ihr die wertvollsten Items im Spiel nicht nur farmen, sondern auch dank Prächtigen Funken selbst craften. In Season 4 bekommt ihr drei der kostbaren Funken durch Aktivitäten oder aber, wenn ihr eines der anderen Uber Uniques zerlegt.

Das Uber Unique hat er bekommen: Heraus kam Harlekinskrone (Harlequin Crest), die als beste Kopfbedeckung im Spiel gilt – und zwar für alle Klassen! Folgende Werte samt größeren Affixen sind bei seiner Schmiederei herausgekommen:

Rüstung: 1156

+57 auf alle Stats

+ 2751 Leben

+ 24,6% Ressourcengewinnung

- 12,6% Reduktion der Abklingzeit

-20,0% Schadensreduktion

+4 Ränge auf alle Skills

Hier könnt ihr euch sein unglaubliches Item anschauen:

In seinem Reddit-Post schreibt der Glückliche:

Wie im Titel des Posts erwähnt, hab ich vier Prächtige Funken gefarmt und die Harlekinskrone gecraftet, die mit vier größeren Affixen gekommen ist. Wie niedrig waren meine Chancen? Ich weiß zudem nicht, wie viel die Krone aktuell wert ist, kann mich jemand aufklären?

Was die Chancen anbelangt, so können wir seine Frage klar mit "unfassbar niedrig" beantworten. Geld wird er durch den Fund aber keines bekommen, da sein Uber Unique an seinen Account gebunden ist.

Lob aus der Diablo-Community als wundervolle "Entschädigung"

Geld gibt's für den Glücklichen zwar nicht, dafür eine ganze Flut an Glückwünschen zu seinem fantastischen Fund. So schreibt ein Redditor "Glückwunsch! Du hast das bestmögliche Unique-Item im Spiel gefunden".

Ein weiterer Diablo 4-Fan schreibt "Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen". Bei einigen Fans kommt in den Kommentaren aber auch ein wenig, sicher humorvoll gemeinter, Neid durch. Denn so viel Glück muss man auch einfach erst mal haben.

Hattet ihr bereits ähnliches Glück mit einem Item in Diablo 4? Verratet uns doch mal euren besten Fund im RPG.