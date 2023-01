Philips 4K-TV im Angebot: Jetzt günstig kaufen und Soundbar kostenlos sichern

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade ein besonders günstiges Home Entertainment Bundle sichern. Wenn ihr euch den 43 Zoll großen 4K-Fernseher Philips PUS8007 zum ohnehin schon recht günstigen Preis von 479€ kauft, bekommt ihr die Philips TAB5305/12 Soundbar inklusive Subwoofer geschenkt dazu, die einzeln bei MediaMarkt derzeit 129,99€ (UVP: 159,99€) kosten würde. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Fernseher nirgendwo für weniger als 469,99€, während ihr für die Soundbar mindestens 97,96€ bezahlen müsstet. Beides zusammen würde euch anderswo also wenigstens 567,95€ kosten.

Das Angebot stammt aus dem MediaMarkt-Gutscheinheft, das noch bis zum 15. Januar gültig ist und noch viele weitere gute Deals bietet. Neben günstigen Fernsehern, Laptops, Tablets und Handys findet ihr hier beispielsweise auch eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox und PC. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über alle Angebote des Sales:

Was bietet der Philips PUS8007 4K-TV?

Bild & Ambilight: Der Philips PUS8007 ist ein 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse aus 2022. die Bildqualität ist für den Preis recht gut, allerdings solltet ihr keine allzu hohen Erwartungen an HDR haben, da er wie fast alle günstigen 4K-TVs keine allzu hohe Spitzenhelligkeit hat. Immerhin wird sowohl HDR 10+ als auch Dolby Vision unterstützt. Außerdem verfügt der Philips PUS8007 über das Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird. Das lässt den Bildschirm größer erscheinen und wirkt vor allem in dunklen Räumen sehr beeindruckend.

Gaming: Der Philips PUS8007 verfügt nur über ein 60-Hz-Display. Dementsprechend gibt es kein volles HDMI 2.1 und ihr bleibt auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden aber trotzdem unterstützt. Zum Input Lag liegen uns leider keine genauen Daten zu diesem Modell vor, generell haben aktuelle Philips-Fernseher aber eine recht geringe Eingabeverzögerung und sind in dieser Hinsicht gut fürs Gaming geeignet. Wir würden mit Werten von um die 15 ms bei 60 Hz rechnen.