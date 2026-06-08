One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda zeichnet Pikachu in seinem Stil: So sieht das Pokémon an der Seite von Ruffy aus

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat ein Pikachu nach seinem Stil gezeichnet. (Bild: © Nintendo, Gamefreak Inc. / Eiichiro Oda, Shueisha, Toei Animation)

Das Shonen Jump-Magazin kündigte im August 2025 überraschenderweise eine Kollaboration mit Pokémon an und sichert sich gleich mehrere Crossover-Kunstwerke von bekannten Mangas unterschiedlicher Werke – unter anderem One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda!

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Pikachu im Stile von One Piece an der Seite von Monkey D. Ruffy

Die damalige Kollaboration diente als große Promo für das im Oktober 2025 veröffentlichte Spiel Pokémon: Legenden: Z-A.

Vor dem Release des Nintendo Switch (2)-Abenteuers zeichnete Eiichiro Oda seinen Protagonisten und Kapitän der Strohhut-Piraten, Monkey D. Ruffy, gemeinsam mit dem unverkennbaren Maskottchen der Pokémon-Reihe: Pikachu.

An Pikachus Seite kämpft kein anderer Strohhut als der Kapitän selbst: Monkey D. Ruffy. (Bild: © Nintendo, Gamefreak Inc. / Shueisha, Eiichiro Oda)

Obwohl der Großteil der Community diese unerwartete Zusammenarbeit damals feierte, waren sie sich bei dem Pairing von Ruffy und Pokémon auf Reddit nicht ganz einig.

Einerseits merkte ein Fan und Redditor namens jasonsith an, dass der Strohhut aus One Piece eigentlich nichts mit Elektrizität zu tun hat und Kizaru eigentlich besser für diese Zeichnung geeignet wäre.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Ein anderer Fan schrieb jedoch, dass es doch irgendwie passt – immerhin ist Ruffy ein Gummi-Mensch und könnte ohne Risiko mit dem kleinen Taschenmonster spielen.

Mit Pokémon Wind und Welle wurde Anfang des Jahres übrigens die 10. Pokémon-Generation enthüllt. Die beiden neuen Editionen sollen im Jahr 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen, ein konkretes Release-Datum steht allerdings noch aus. Im Zuge dessen hoffen wir natürlich auf die nächste Kollaboration mit One Piece!

Und jetzt ist mal wieder unsere liebe GamePro-Community gefragt: Welche Pokémon würdet ihr in zukünftigen Zeichnungen sehen wollen und mit wem? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.