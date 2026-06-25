Pokémon-Legenden Z-A verbannt 25 Pokémon: Diese Monster müssen in Season 13 Zuhause bleiben

Season 13 in Pokémon-Legenden Z-A ändert die Meta für Ranked Matches.

In Pokémon Legenden: Z-A startet heute die 13. Season. Mit dabei sind auch Balancing-Anpassungen für das RPG, die es ganz schön in sich haben, wenn ihr euch gerne mit anderen in Ranked Matches messen möchtet.

Keine legendären und mythischen Pokémon

In der Vergangenheit wurde das Roster an zugelassenen Pokémon für Ranglistenkämpfe regelmäßig angepasst und während es in Season 12 viel Freiheit bei der Teamkomposition gab, ändert sich das ab heute wieder.

In Season 13 werden ganze 25 legendäre und mythische Pokémon gestrichen. Ihr könnt sie in Ranked-Matches also nicht einsetzen. Damit verschiebt sich natürlich auch die Meta in neue Bahnen, was zumindest für mehr Abwechslung sorgen sollte, damit nicht alle Teams auf die immer gleichen Monster setzen.

6:21 Pokémon-Legenden Z-A - Die Neuerungen und Highlights des Spin-offs in unter 7 Minuten erklärt

Autoplay

Alle gebannten Pokémon in Ranked Season 13

Darkrai

Diancie

Genesect

Groudon

Heatran

Hoopa

Keldeo

Kobalium

Kyogre

Latias

Latios

Magearna

Marshadow

Melmetal

Meloetta

Meltan

Mewtwo

Rayquaza

Terrakium

Viridium

Volcanion

Xerneas

Yveltal

Zeraora

Zygarde

Damit sind besonders starke Pokémon wie Xerneas erstmal vom Tisch, zumindest bis zum Ende der neuen Saison. Falls ihr wieder mehr Experimente mit eurem Team wagen wollt, ist jetzt also ein guter Zeitpunkt.

Season 13 von Pokémon Legenden: Z-A läuft bis zum 16. Juli 2026 um 03:59 Uhr deutscher Zeit. Danach können sich die Regeln mit Season 14 wieder verändern.

In Ranked Matches erhaltet ihr für abgeschlossene Matches Punkte, je nachdem wie gut ihr abschneidet. Damit steigt ihr dann von Rang Z bis zum besten Rang A auf – oder ab. Außerdem gibt es für Teilnehmende besondere Belohnungen zu gewinnen, basierend auf euren Leistungen.

Was denkt ihr: Findet ihr es gut, dass die 25 genannten Pokémon erstmal rausfliegen oder ist einer eurer Lieblinge mit dabei?