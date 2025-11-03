Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)

Auch in Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr wieder Geheimgeschenke abstauben. Wir zeigen euch hier immer tagesaktuell alle aktiven Codes und Gratis-Items.

Sebastian Zeitz
03.11.2025 | 14:00 Uhr

Das sind alle aktuellen Geheimgeschenk-Codes für Pokémon-Legenden: Z-A im Überblick.

Wie bereits in vergangenen Pokémon-Spielen bietet euch auch Pokémon-Legenden: Z-A wieder die Möglichkeit, Gratis-Items, Pokémon und mehr per Geheimgeschenk-Funktion abzustauben. Wir zeigen euch hier immer die aktuellsten Codes auf einen Blick.

Hinweis: Wir werden diesen Artikel fortlaufend mit den neuesten Codes aktualisieren. Es lohnt sich also, regelmäßig einmal hier vorbeizuschauen.

Letztes Update am 03. November: Wir haben den Artikel mit Infos zu den individuellen Vorbestellercodes erweitert. Neue Codes für alle gibt es aber aktuell nicht.

Alle aktuellen Geheimgeschenke im Überblick

  • Ohne Code: Holt euch über das Internet ein weibliches Trasla mit Guardevoirnit, um es zu Mega-Guardevoir zu entwickeln (bis 27. Februar 2026)
  • Individueller Code (nur wenn ihr Legenden: Z-A digital gekauft habt): 100x Pokébälle (Aktion endet am 10. März 2026)
  • Individueller Code (nur wenn ihr den Mega-Dimensionen-DLC gekauft habt): 3x Schnellball, 3x Schwerball, 3x Levelball, 3x Köderball (Aktion endet am 10. März 2026)

Video starten 10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

So holt ihr euch Geheimgeschenke in Pokémon-Legenden: Z-A

Was sind die Geheimgeschenke? The Pokémon Company und GameFreak verteilen über die Codes in regelmäßigen Abständen kostenlose Items, wie Entwicklungssteine, oder auch Pokémon. Diese sind meist nur während eines bestimmten Zeitrahmens verfügbar und können auch nur einmal pro Account eingelöst werden.

Neben den Geschenkcodes gibt es auch noch die Möglichkeit, diese Goodies per Internet zu empfangen. Dafür braucht ihr natürlich eine aktive Internetverbindung auf eurer Switch. Game Freak nutzt immer mal wieder eine der beiden Methoden, Codes gibt es in der Regel jedoch häufiger.

Um ein Geheimgeschenk anzufordern, müsst ihr in Legenden: Z-A wie folgt vorgehen:

  1. öffnet das Menü (X-Knopf)
  2. wählt den Reiter Mehrspieler/Online
  3. navigiert rechts zu Geheimgeschenk
  4. Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an)
    • Per Internet empfangen
    • Per Seriencode/Passwort empfangen
    • Geheimgeschenke überprüfen
Menü Mehrspieler/Online Empfangsart wählen Geschenk wählen

Menü Drückt jederzeit im Spiel auf die X-Taste, um das Menü aufzurufen.

Mehrspieler/Online In diesem Menü könnt ihr dann auf Geheimgeschenke klicken.

Empfangsart wählen Wählt hier je nachdem, was es für ein Geheimgeschenk ist, die richtige Empfangsart aus.

Geschenk wählen Hier könnt ihr sehen, welche Geheimgeschenke ihr bereits eingelöst habt.

Brauche ich Nintendo Switch Online für die Geheimgeschenk-Funktion? Den kostenpflichtigen Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht. Aber logischerweise muss eure Konsole trotzdem mit dem Internet verbunden sein, denn sonst könnt ihr natürlich keine Daten empfangen.

Tipp Nintendo eShop
Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
