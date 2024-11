PlayStation Adventskalender 2024: Bei diesen 4 Händlern könnt ihr den Kalender jetzt kaufen

So sieht der PlayStation Adventskalender 2024 aus und wir verraten, wo es ihn gibt und was drin steckt. (Bildquelle: https://blog.de.playstation.com/)

Schwupps, schon ist wieder November – nicht mehr lange also, bis die trubelige (Vor)Weihnachtszeit los geht. Wenn ihr gerade noch auf der Suche nach etwas seid, mit dem ihr die Wartezeit bis Weihnachten überbrücken könnt, könnte möglicherweise Sonys PlayStation Adventskalender 2024 etwas für euch sein. Er ist ab sofort erhältlich, aber nur bei ausgewählten Händlern.

PlayStation Adventskalender ist da – aber nur online und nur solange der Vorrat reicht

Darum geht's: Wer zuhause ein paar Sony-Fans sitzen hat, kann ihnen vermutlich mit dem PlayStation-Adventskalender die Zeit bis zum 24. Dezember versüßen. Früh übt sich bekanntlich und dementsprechend gibt es das Teil jetzt schon im Handel. Ihr könnt euch den Kalender ab sofort bei diesen Händlern schnappen:

Media Markt

Saturn

Kaufland

Müller

Ja, richtig gelesen: Es gibt das gute Stück nur im Einzelhandel und nicht online zu kaufen. Ihr müsst also tatsächlich die Winterjacke überwerfen, die Nikolaus-Stiefel schnüren und euch dem grau-dunklen Deutschland da draußen stellen, wenn ihr so einen PlayStation-Adventskalender haben wollt. Da fragt ihr euch vielleicht, ob sich das überhaupt lohnt?

Spoiler-Alarm! Das steckt drin: Es liegt eigentlich in der Natur der Sache, dass so ein Adventskalender im Idealfall eine Überraschung sein sollte und wir nicht wissen, was sich hinter den einzelnen Türchen verbirgt. Falls ihr aber die Katze nicht im Sack kaufen wollt, hat Sony schon verraten, was im PlayStation-Adventskalender steckt:

2 x 25 € PlayStation Store Guthaben-Codes

Astro Bot-Puzzle (96 Teile)

Gewinn-Chance auf einen von 1.111 Preisen

Kleine Überraschungen

Was kostet das Ganze? Der PlayStation Adventskalender 2024 kostet 50 Euro – die ihr ja mit dem 50 Euro Guthaben für den PlayStation Store schon wieder "rausbekommt". Die restlichen Goodies wie das Astro Bot-Puzzle bekommt ihr also quasi ohne Aufpreis mit dazu.

Wichtiger Hinweis: Der Kalender ist nur solange der Vorrat reicht verfügbar und wegen des PlayStation Store-Guthabens erst ab 18 Jahren erhältlich.

Wie findet ihr den PlayStation-Adventskalender und was haltet ihr davon, dass es ihn nicht einfach im Online-Handel gibt?