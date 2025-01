Die X-Taste auf dem PS5-Controller heißt eigentlich ganz anders, als die meisten sie nennen - sagt zumindest PlayStation

Heißt der Button auf dem PS5-Controller X oder Kreuz? Darauf gibt es eine offizielle Antwort.

Wer jemals einen PlayStation-Controller in den Händen gehalten hat, dürfte die vier Tasten-Symbole kennen, mit denen wir die meisten Interaktionen in Spielen ausführen. Während Kreis, Viereck und Dreieck aber ziemlich eindeutig sind, spaltet ein Button seit jeher die Fangemeinde: Die vierte Taste, die sich in der unteren Position befindet.

Während die einen sie einfach nach dem Buchstaben im Alphabet X-Button nennen, pochen andere darauf, dass es der Kreuz-Button ist. Falls ihr zu ersterer Gruppe gehört, haben wir schlechte Nachrichten für euch: Der offizielle PlayStation-Account hat nämlich längst geklärt, wie diese Taste eigentlich heißt und die Antwort wird euch nicht gefallen.

Hinweis: Dieser Artikel ist in einer früheren Version ohne Umfrage bereits auf GamePro.de erschienen.

Laut PlayStation heißt es Kreuz-Taste und das hat auch einen Grund

Die Diskussion um den X-Button des PlayStation-Controllers ist nicht neu. Über die Jahre sind immer wieder hitzige Diskussionen in der Community zu dem Thema entbrannt. Dabei scheint die Mehrheit aber der Meinung zu sein, dass der Knopf wie der Buchstabe einfach X heißen sollte.

Sony scheint da aber anderer Meinung zu sein, zumindest jedenfalls der offizielle britische PlayStation Account. Auf X hat PlayStation UK nämlich bereits 2019 scheinbar ein für allemal geklärt, wie der Knopf offiziell heißt. Wenn ihr ihn bisher immer "X" genannt habt, müsst ihr jetzt ganz stark sein!

"Dreieck Kreis Kreuz Viereck Wenn Kreuz X heißt (was es nicht tut), wie nennt ihr dann Kreis?"

Diese eher rhetorisch gemeinte Frage macht also klar, dass der Button ganz offiziell Kreuz-Taste heißt – allein schon deswegen, weil es auch Kreis-Taste anstelle von O-Taste heißt. Das hat auch einen guten Grund. Immerhin passt es zur Design-Philosophie der restlichen Zeichen. Die sind nämlich ebenfalls nicht an Buchstaben angelehnt, sondern stellen Symbole dar.

Teiyu Goto, der für das Konzept der allerersten PlayStation verantwortlich war, hat schon vor einer Weile verraten, wofür genau die Symbole eigentlich stehen:

Aber ganz gleich was PlayStation UK nun auch sagt und was eigentlich hinter den Buttons steckt – die meisten von euch haben sich wahrscheinlich schon lange entschieden, wie sie den vierten Knopf von DualShock, DualSense und Co. nennen.

Entsprechend wollen wir natürlich auch von euch wissen, was für euch die definitive Bezeichnung des Buttons ist:

Dabei interessiert uns natürlich auch, ob ihr den Button schon immer so genannt habt und ob die offizielle Begründung von PlayStation einen Einfluss auf eure Entscheidung hatte. Verratet es uns doch gerne unten in den Kommentaren!