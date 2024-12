PlayStation: Das ist die wahre Bedeutung von Kreis, Kreuz, Quadrat und Dreieck auf dem Controller - vielleicht habt ihr sie immer falsch gedeutet

Die farbigen Symbole auf den PlayStation-Controllern begleiten uns schon seit der PS1.

Wer PlayStation spielt, kennt die vier Symbole auf dem Controller. Die gab es schon auf den Buttons der PS1 und das hat sich auch mit der PS5 und dem DualSense nicht grundlegend geändert. Aber wisst ihr eigentlich, was es ursprünglich mit dem Kreuz, Kreis, Dreieck und Viereck aus sich hat? Wir verraten es euch, was sie wirklich bedeuten.

PlayStation-Controller: Mit den farbigen Symbolen sollten ganz spezifische Dinge dargestellt werden

Darum geht's: Teiyu Goto war für das Konzept der allerersten PlayStation verantwortlich und hat in einem Interview bereits vor einer ganzen Weile verraten, was genau er sich eigentlich bei den vier Symbolen auf dem Controller gedacht hat. Sie sind nicht einfach nur ein spaßiges, farbiges Detail oder spiegeln die Marken-Identität wider.

"Andere Spiele-Unternehmen haben den Knöpfen in dieser Zeit Buchstaben des Alphabets oder Farben zugeordnet. Wir wollten etwas, das man sich einfach merken kann und das ist der Grund dafür, dass wir uns für Symbole oder Zeichen entschieden haben. Ich habe mir direkt danach die Dreieck-Kreis-X-Viereck-Kombination ausgedacht. Ich habe jedem Symbol eine Bedeutung und eine Farbe gegeben."

Das sind die Bedeutungen dahinter: Im selben Interview erklärt Teiyu Goto dann auch noch ganz genau, was seine Idee dazu war:

Das Dreieck soll eine Perspektive oder einen Standpunkt repräsentieren. Es steht auch für einen Kopf oder eine Richtung, da es wie eine Art Pfeil zu betrachten ist.

soll eine Perspektive oder einen Standpunkt repräsentieren. Es steht auch für einen Kopf oder eine Richtung, da es wie eine Art Pfeil zu betrachten ist. Das Viereck stellt ein Blatt Papier dar, es repräsentiert Speisekarten oder Dokumente.

stellt ein Blatt Papier dar, es repräsentiert Speisekarten oder Dokumente. Der Kreis und das X stehen für "ja" und "nein".

Was die Farben betrifft, sind die mittlerweile nicht mehr auf allen PlayStation-Controllern zu finden. Je nachdem, um welche Generation und Edition es sich handelt, können die Symbole auch einfach nur einfarbig sein.

Kurioses Detail: Außerhalb Japans wurden die X- und O-Knöpfe von ihrer Bedeutung her vertauscht. Womöglich deshalb, weil in Japan ein Kreis eher als Bestätigung oder "ja" angesehen wird und das Kreuz genau das Gegenteil bedeutet. In den USA oder in Europa gilt ein Kreuz allerdings tendenziell eher als Zustimmung, wenn wir zum Beispiel etwas ankreuzen.

Was dachtet ihr, was die vier Symbole auf den PlayStation-Controllern bedeuten?