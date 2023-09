Eine PlayStation-Ära endet: Jim Ryan tritt nach 30 Jahren als CEO zurück und das ist der Grund

Sony Interactive Entertainment bekommt nächstes Jahr eine neue Managemenststruktur: PlayStation-Boss Jim Ryan geht.

PlayStation-Boss Jim Ryan nimmt seinen Hut und geht in Rente. Der Schritt wurde jetzt zwar schon einmal angekündigt, soll aber erst nächstes Jahr erfolgen. Wer in die Fußstapfen des 63-Jährigen tritt, steht noch nicht fest, aber es gibt bereits eine Person, die als Interims-Lösung die Geschäfte übernimmt. Einen Grund für seinen Rücktritt gibt der CEO und Präsident des PlayStation-Zweigs ebenfalls an und es gibt auch schon ein Statement von Xbox-Chef Phil Spencer.

PlayStation-Chef Jim Ryan verlässt Sony Interactive Entertainment

Jim Ryan geht in Rente: Nach knapp 30 Jahren geht die Jim Ryan-Ära bei PlayStation zu Ende. Der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment bekleidet seine Rolle noch bis März 2024. Ab dem 1. April 2024 ist dann aber Schluss und der Mann geht in den Ruhestand (via: Sony).

Wie geht's dann weiter? In die Fußstapfen von Jim Ryan tritt zunächst einmal Hiroki Totoki, der Interim-CEO von Sony Interactive Entertainment wird. Eine seiner Hauptaufgaben soll dann werden, einen neuen PlayStation-Chef zu finden. Wer das wird, steht also noch nicht fest, es handelt sich dabei nur um eine Zwischenlösung.

Das ist der Grund dafür: In seinem eigenen, persönlichen Statement erklärt Jim Ryan, er habe es als immer schwieriger empfunden, unter einen Hut zu bekommen, in Großbritannien zu leben und in den USA zu arbeiten.

Er sei sehr dankbar für die Zeit und die Möglichkeit, mit PlayStation so viele Menschen berührt haben zu können:

"Von ausgezeichneten Spielen bis zu unglaublich immersiven technischen Errungenschaften, die die PS5 liefert, bin ich immens stolz darauf, was wir erreicht haben und sehr optimistisch, wenn es um die Zukunft von Sony Interactive Entertainment geht."

Das sagt der Xbox-Chef: Phil Spencer lässt es sich nicht nehmen, die Ruhestands-Ankündigung seines Konkurrenten auf X (ehemals Twitter) zu kommentieren. Jim Ryan habe großartige Beiträge zu unserer Industrie geliefert, er wünsche ihm alles Gute und dankt ihm für alles, was er der Community in den letzten dreißig Jahren gegeben habe.

Mit seinem Eintritt in den Ruhestand reiht sich Jim Ryan in die Riege fast schon legendärer Persönlichkeiten ein, die die Videospiel-Welt stark geprägt haben und ihr jetzt den Rücken kehren. Sehr ähnlich verhält es sich zumindest mit dem ehemaligen Nintendo of America-Chef Reginald "Reggie" Fils-Aimé, der seit 2019 nicht mehr bei Nintendo ist.

Was sagt ihr zu der Ankündigung von Jim Ryan? Glaubt ihr, dass sein Nachfolger ähnlich lang im Amt bleibt?