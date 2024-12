Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Dezember 2024

Das sind die aktuellen Geschenkecodes für Infinity Nikki.

Infinity Nikki ist zwar kostenlos spielbar, aber lockt mit vielen Mikrotransaktionen, um schneller an neue Kostüme, mehr Gacha-Pulls und anderes zu kommen. Um das etwas umgehen zu können, findet ihr hier die aktuellsten Gratis-Codes für kostenlose Gegenstände.

Alle aktuellen Codes für Infinity Nikki im Dezember 2024

Nachfolgend findet ihr alle Codes, die ihr aktuell in Infinity Nikki eingeben könnt – und was sie euch am Ende bringen.

infinitynikki1205 (einlösbar vom 05. Dezember bis zum 18. Dezember): 20 limitierte Resonite Crystals

(einlösbar vom 05. Dezember bis zum 18. Dezember): 20 limitierte Resonite Crystals BDAYSURPRISE (einlösbar vom 05. Dezember bis zum 31. Dezember): 1206 Diamanten

(einlösbar vom 05. Dezember bis zum 31. Dezember): 1206 Diamanten GIFTTONIKKI (einlösbar vom 05. Dezember bis zum 31. Dezember): 90 Diamanten

(einlösbar vom 05. Dezember bis zum 31. Dezember): 90 Diamanten GIFTFROMMOMO (einlösbar vom 05. Dezember bis zum 31. Dezember): 80 Diamanten

Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit neuen Codes aktualisieren und abgelaufene entfernen.

2:52 Infinity Nikki: Release-Trailer erklärt die Story und stellt die Bösewichte der Open World vor

Autoplay

So löst ihr Codes in Infinity Nikki ein

Um letztlich die Codes auch in Infinity Nikki einlösen zu können, müsst ihr folgende Schritte durchführen:

Startet Infinity Nikki auf dem Gerät eurer Wahl Öffnet sobald ihr im Spiel seid euren Pear-Pal Geht dann in die Settings und dort auf den "Other"-Tab Da findet ihr dann unter "Redeem Code" die Möglichkeit, euren Code einzugeben Gebt dort den Code ein und bestätigt diesen

So erhaltet ihr das Item voraussichtlich: Noch ist es nicht möglich Codes einzugeben, weshalb noch unklar ist, wie einem die Items übergeben werden. Voraussichtlich habt ihr irgendwo im Spiel oder im Menü eine Mailbox oder einen Menüpunkt für Benachrichtigungen.

Dort könnt ihr die erhaltenen Items dann letztlich abholen und zu eurem Inventar hinzufügen. Sobald wir wissen, wie genau die Items für die Codes bei Infinity Nikki verteilt werden, aktualisieren wir den Artikel.

Das ist alles, was ihr machen müsst, um mit den oben stehenden Codes einen kleinen Vorteil zu bekommen. Um die Codes überhaupt einlösen zu können, müsst ihr das Tutorial abgeschlossen und den Pear-Pal von der Stylist-Gilde erhalten haben.