PlayStation Portal im Angebot: Schnappt euch den PS5-Handheld jetzt zum Top-Preis im MediaMarkt-Sale!

Durch die Neujahrsaktion bei MediaMarkt könnt ihr euch den PlayStation Portal Remote Player jetzt günstiger sichern.

MediaMarkt hat einen großen Sale gestartet, durch den ihr 11 Prozent Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment bekommt. Das führt natürlich vor allem bei ohnehin schon stark reduzierten oder bei normalerweise sehr preisstabilen Technik-Produkten zu Top-Angeboten.

Zu letzterer Gruppe gehört der PlayStation Portal Remote Player. Der PS5-Handheld war ein überraschend großer Verkaufserfolg und nach seinem Release zeitweise kaum zu bekommen. Inzwischen ist er zwar gut verfügbar, aber noch immer nur selten reduziert. Jetzt habt ihr die Chance, ihn euch ein gutes Stück günstiger zu sichern:

Der Extra-Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Bei beiden Händlern läuft der Sale noch bis zum 6. Januar. Einzelne Angebote könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein.

PS5-Handheld: Was kann der PlayStation Portal Remote Player?

0:34 PlayStation Portal - Sonys PS5-Handheld im Trailer

PlayStation Portal ist für all jene gedacht, die ihre PS5-Spiele nicht nur am Fernseher spielen, sondern auch in andere Räume der Wohnung mitnehmen und beispielsweise abends gemütlich im Bett eine Runde zocken möchten. Gerade für diejenigen, die mit Familienmitgliedern oder sonstigen Mitbewohnern um die Herrschaft über den Fernseher und das Sofa konkurrieren müssen, kann sich PlayStation Portal also lohnen und Streit vermeiden.

Ihr müsst dabei aber beachten, dass es sich beim PlayStation Portal Remote Player lediglich um einen Streaming-Handheld und nicht um eine vollwertige Handheld-Konsole handelt. Eure Spiele werden von eurer PS5 per WLAN auf PlayStation Portal gestreamt, weshalb ihr die Konsole weiterhin braucht. Immerhin kann der Handheld die PS5 per Tastendruck aufwecken, sodass ihr nicht extra aufstehen und zur Konsole gehen müsst, um zu spielen.

Die Controller des PlayStation Portal Remote Players orientieren sich stark am Sony DualSense PS5-Controller und bieten die üblichen Features.

Ansonsten bekommt ihr mit dem PlayStation Portal Remote Player aber ein hochwertiges und gut verarbeitetes Stück Hardware. Bei den seitlich angebrachten Controllern handelt es sich im Grunde um zwei Hälften eines DualSense PS5-Controllers, was bedeutet, dass ihr eure Spiele mit dem üblichen Komfort und allen Features wie adaptiven Triggern und haptischem Feedback spielen könnt. Das 8 Zoll große Display Display verfügt über eine Auflösung von 1080p.

