PlayStation-Fan nutzt PS3 18 Jahre lang als CD-Player und findet es "bizarr", dass die PS5 das nicht mehr kann

Weder mit PS4 noch mit PS5 können Audio-CDs abgespielt werden. Bei PS1, PS2 und PS3 ging das aber noch.

Kann die PS5 Audio- und Musik-CDs abspielen? Nein, kann sie nicht. Die Funktion gab es schon bei der PS4 nicht mehr und einem Menschen scheint das erstens erst jetzt aufzufallen und zweitens ein ganz schöner Dorn im Auge zu sein. Wir können den Unmut verstehen: Wieso wurde das Feature von PS1, PS2 und PS3 einfach gestrichen? Dafür gibt es gute Gründe.

PS5 kann keine Audio-CDs mehr abspielen und dieser Nutzer hier fällt aus allen Wolken

Klar, die PS5 ist eine Verbesserung der PS4, die wiederum eine Verbesserung der PS3 darstellt. Da könnte man durchaus davon ausgehen, dass Features hinzukommen, aber eben nicht einfach gestrichen werden. Dem ist aber nicht so. Weder PS4 noch PS5 können als CD-Player für Musik-CDs benutzt werden und das liegt am relativ teuren Infrarot-Laser.

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Ein ganz normaler CD-Player setzt nämlich auf so einen Infrarot-Laser, der früher Standard war. DVDs und Blu-rays werden aber mit anderen Leuchtdioden abgetastet, weshalb zum Beispiel in PS2 und PS3 mehrere verschiedene verbaut sind. Alle drei in einem Abspielgerät zu haben, funktioniert zwar, ist aber komplizierter in der Bauweise und natürlich auch teurer.

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Da mittlerweile wirklich nur noch ein verschwindend geringer Teil der Menschheit Musik-CDs hört (sorry, lieber Reddit-User!), haben sich Sony und Co irgendwann dafür entschieden, auf dieses Bauteil zu verzichten und dadurch Kosten zu sparen. Dass auch schon in der PS4 kein entsprechender IR-Laser mehr verbaut war, zeigt, wie lange CDs eigentlich schon zum alten Eisen gehören.

Oder, wie es ein anderer Reddit-User humorvoll-bissig auf den Punkt bringt:

"Das ist, wie sich darüber aufzuregen, dass moderne Autos kein Tape Deck mehr haben."

Ansonsten schwelgen aber viele PlayStation-Fans in Erinnerungen an die gute alte Zeit, als CDs noch in waren. Die allererste PlayStation hatte beispielsweise auch einen richtig coolen Visualizer, den man beeinflussen konnte, und der die wildesten, sich bewegenden Farben und Muster auf euren TV gezaubert hat – passend zur Musik.

Womöglich ist es für diesen ehemaligen PS3-Nutzer jetzt aber einfach an der Zeit, seine CD-Sammlung aufzugeben. Oder er kauft sich einen dedizierten CD-Player.

Hätte er noch auf Schallplatten gesetzt, wäre ihm das nicht passiert. Vinyl ist aktuell immer noch beziehungsweise wieder sehr beliebt und erlebt einen regelrechten Hype. Aber von einer Konsole mit Schallplattenspieler haben wir auf jeden Fall auch noch nie gehört.

Wie findet ihr die Entwicklung, dass PS4 und PS5 keine CDs mehr abspielen? Habt ihr überhaupt noch welche oder vielleicht sogar nie CDs besessen?