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Wolverine & God of War: Ist das die Erlösung für PS5-Fans?

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Felix Rick, Magdalena Ihsen
03.06.2026 | 17:00 Uhr

Wir analysieren Sonys State of Play: Im Fokus stehen der Verkaufsrückgang bei First-Party-Titeln sowie Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2 und der neue Trailer zu Silent Hill: Townfall. Dazu kommt natürlich das Highlight der Show: das Spin-off God of War: Laufey - ohne Kratos!

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