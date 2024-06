PlayStation-Fans sind richtig sauer: Seit über einer Woche kaufen sie wegen kaputtem Feature nichts mehr im PS Store

PlayStation Stars ist bereits seit mehreren Tagen nicht nutzbar.

Bereits seit mehreren Tagen ist ein Teil des PlayStation Networks nicht nutzbar, ohne dass ihr es vielleicht mitbekommen habt. Dabei handelt es sich nämlich um Sonys Treueprogramm "Stars", bei dem ihr über Kampagnen und Käufe Punkte sammelt, die ihr dann wiederrum beispielsweise für Guthaben oder Spiele ausgeben könnt.

Die gute Nachricht ist, dass euch das nicht direkt betrifft, wenn ihr Stars überhaupt nicht benutzt. Trotzdem findet die Downtime zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt statt und von Sony gibt es kaum Updates. Einige Fans sind entsprechend genervt bis sauer.

PlayStation Stars ist zu ungünstigem Zeitpunkt down

Wer aktuell auf die Seite von PlayStation Stars geht, bekommt seit mehreren Tagen nur die Nachricht, dass der Service aktuell nicht verfügbar ist. Ganz ähnlich sieht es in der PS App aus. Klickt ihr hier auf das Logo des Treueprogramms, bekommt ihr nur die Meldung:

"Bei PlayStation Stars treten derzeit technische Probleme auf. Das Problem ist unseren Ingenieuren bekannt und sie arbeiten an einer Lösung."

Der Zeitpunkt dafür ist natürlich besonders ungünstig, immerhin fiel der Beginn der Downtime mitten in die Days of Play, die bis zum 12. Juni liefen und mehrere Kampagnen für das Treuepunkte-Programm enthielten, die Fans nun natürlich nicht abschließen können.

Mehr noch fragen sich viele Spieler*innen jetzt natürlich, wie sie an ihr angesammeltes Guthaben kommen sollen. Ein Fan auf Reddit berichtet etwa, dass er genug Punkte angesammelt hatte, um sich 80 US-Dollar Guthaben gutschreiben zu lassen.

Davon wollte der Fan sich eigentlich den Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree zum Release holen. Daraus wird jetzt natürlich nichts, der DLC ist inzwischen nämlich draußen und der Service weiterhin offline.

Viele andere Fans bangen außerdem darum, ob ihre Käufe im PlayStation Store ihnen aktuell überhaupt als Punkte gutgeschrieben werden. Besonders, wer knapp bei Kasse ist, kann sich mit den Punkten noch das ein oder andere Spiel sichern, für das das Geld sonst vielleicht nicht gereicht hätte.

"Deswegen kaufe ich gerade nichts. Ich will das Risiko nicht eingehen", schreibt etwa User Claire4Win in einem anderen Reddit-Thread.

Widersprüchliche Aussagen vom PlayStation Support

Die Frage, ob Punkte für das Treueprogramm aktuell weiter gezählt werden, kann der PlayStation Support anscheinend auch nicht eindeutig beantworten. Viele Fans haben ihre Korrespondenz mit dem Support geteilt: Während die einen Mitarbeiter*innen empfehlen, mit Käufen zu warten, bis Stars wieder online ist, versichern andere, dass keine Punkte verloren gehen – ob damit bestehende oder neu verdiente Punkte gemeint sind, ist nicht ganz klar.

So oder so ist die Lage für alle betroffenen Fans aktuell also ziemlich unklar. Aktuell wissen wir nur mit Sicherheit, dass PlayStation an einer Lösung arbeitet, wann sie live geht, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wissen wir auch dann erst, wie es um die Punkte steht.

Nutzt ihr das Stars-Programm selbst oder interessiert es euch gar nicht?