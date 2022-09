PlayStation Stars: Schnellerer Support ist eine Belohnung - und wir hassen es

PlayStation Stars startet am 13. Oktober in Deutschland, im asiatischen Raum können PlayStation-Fans aber schon seit zwei Tagen auf das neue Treueprogramm von Sony zugreifen. Sie entdeckten dabei allerdings eine Belohnung, die vielen Spieler*innen Unbehagen bereiten dürfte – an die höchste Stufe des Belohnungssystems ist ein schnelleres Vorankommen in der Chat-Funktion des offiziellen Kunden-Supports geknüpft.

Die höchste Stufe setzt den Kauf von Vollpreistiteln voraus

Euer Profil lässt sich innerhalb des PlayStation Stars-Programms maximal viermal hochleveln. Mit jeder neuen Stufe werden neue Belohnungen und Vorteile freigeschaltet.

Einer dieser Vorteile, der erst auf Level vier freigeschaltet wird, ist die Möglichkeit die Warteschlange beim PlayStation Support überspringen zu können, wie die internationalen Kolleg*innen von Push Square berichten. Ob das nur einmalig funktioniert oder eine permanente Bevorzugung von treuen Teilnehmer*innen des Stars-Programms ist, geht aus der Meldung nicht hervor.

So wird Stufe vier freigeschaltet: Um die maximale Account-Stufe zu erreichen, ist es notwendig, vier Vollpreisspiele im PlayStation Store zu kaufen sowie 128 seltene, sehr seltene oder ultra-seltene Trophäen zu erringen.

Unfair und kundenfeindlich

Sony erntet für diese Vorgehensweise bereits Kritik von japanischen Spieler*innen und auch wir wünschen uns, dass der Vorteil bis zum Launch von PlayStation Stars in Europa am 13. Oktober verschwindet, unter anderem, weil die gewählten Voraussetzungen für eine große Anzahl an Fans, die ihre Zeit zum Beispiel am liebsten mit Service-Titeln verbringen, unrealistisch zu erfüllen sind.

Auch sehen wir darin eine Ausgrenzung von Neulingen, die potenziell eher Hilfe vom Support benötigen als langjährige Fans. Ganz grundsätzlich sind wir aber der Meinung, dass jeder, der sich für ein Sony-Produkt entscheidet, auch den bestmöglichen Service zu fairen Bedingungen erhalten sollte.

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Stars findet ihr hier:

PlayStation Stars bietet viele interessante Vorteile, darunter schick gerenderte Sammlerstücke und Gutscheine für den PSN-Store, für einen solch problematischen Anreiz besteht also gar kein Bedarf. PlayStation-Besitzer*innen, die nur über ein schmales Spiele-Budget verfügen oder nicht am Stars-Programm teilnehmen wollen beziehungsweise sich nicht näher damit beschäftigt haben, als Personen zweiter Klasse zu behandeln, sendet auf jeden Fall kein gutes Signal.

Würdet ihr es in diesem Jahr schaffen, die höchste Stufe von PlayStation Stars mit dem Kauf von vier Vollpreistiteln und der Freischaltung von 128 seltenen bis ultra-seltenen Trophäen zu erreichen?