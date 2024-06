Alle PS5-Exclusives bis 2025: Welche Spiele kommen und wo wir noch zittern müssen

Wir listen euch alle Exklusivspiele auf, die bis Ende 2025 auf eure PS5 kommen.

Nachdem Stellar Blade, Helldivers 2 und Final Fantasy 7: Rebirth die erste Jahreshälfte auf der PS5 geprägt haben, wollen wir uns doch einmal anschauen, welche Exklusivspiele bis Ende des Jahres und darüber hinaus erscheinen.

Alle PS5-Exklusivspiele bis Ende 2024

Concord

2:17 Concord: Erstes Gameplay zum PS5-Multiplayer-Shooter zeigt 5v5-Kämpfe

Release: 23. August (auch PC)

23. August (auch PC) Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Entwickler: Firewalk Studios

Das erwartet euch: Nach Helldivers 2 erscheint mit Concord im August das zweite Live-Service-Spiel von Sony im laufenden Jahr, in dem ihr euch in insgesamt sechs teambasierten PvP-Modi auf diversen Maps mit insgesamt 10 Spieler*innen messen dürft.

Im Hero-Shooter (ähnlich Overwatch) wählt ihr zu Spielbeginn einen von insgesamt 16 Charakteren samt unterschiedlichen Fähigkeiten. Concord bietet zudem eine Story, die wöchentlich in Cutscenes erzählt wird.

Spielbar ist Concord für Vorbesteller*innen und danach über eine offene Beta übrigens bereits im Juli. In wenigen Wochen können wir uns also selbst einen Eindruck davon machen, was der First-Person-Shooter auf dem Kasten hat.

Astro Bot

3:13 Neues Astro Bot kommt auf die PS5 und das schon im September

Release: 06. September

06. September Genre: Jump & Run

Jump & Run Entwickler: Team Asobi

Das erwartet euch: Im September bekommt das PlayStation-Maskottchen seinen ersten großen Auftritt auf der PS5 und ihr dürft euch in 80 Level stürzen und dabei 300 Bots retten. Darunter auch 150 PlayStation-Stars wie Ratchet oder Aloy, die sich in den Missionen verstecken.

Alle Infos zu Astro Bot haben wir für euch hier im Artikel zusammengefasst:

Mehr zu Astro Bot Release, PlayStation-Bots, Level und weitere Infos zum PS5-Exclusive von Annika Bavendiek

Silent Hill 2 Remake

10:39 Das Remake von Silent Hill 2 wird eine Zitterpartie

Release: 08. Oktober (auch PC)

08. Oktober (auch PC) Genre: Horror

Horror Entwickler: Bloober Team

Das erwartet euch: Der PS2-Klassiker wird von den Layers of Fear-Machern neu aufgelegt und im Oktober erleben wir, ob der Ausflug von James Sunderland ins vom Nebel umschlungene, surreale Silent Hill noch so packt wie vor gut 20 Jahren. Spielerisch erwartet euch ein mit Rätseln gespicktes Action-Adventure aus der Third-Person.

Until Dawn Remake

1:47 Until Dawn Remake zeigt, wie gut das Horrorspiel auf PS5 aussieht

Release: Herbst 2024 (auch PC)

Herbst 2024 (auch PC) Genre: Horror

Horror Entwickler: Ballistic Moon

Das erwartet euch: Rund 9 Jahre nach dem Release auf der PS4 wird Until Dawn im Herbst für PS5 und PC in der Unreal Engine 5 neu aufgelegt. Im Horrorspiel trefft ihr Entscheidungen und bestimmt so das Schicksal einer Gruppe Student*innen, die ihren Winterurlaub in einer verschneiten Hütte mitten im Wald verbringen – an genau dem Ort, an dem ein Serienmörder sein Unwesen treiben soll.

Mehr zum originalen Until Dawn erfahrt ihr im GamePro-Test:

Until Dawn im PS4-Test Wenn schon sterben, dann in HD von Ann-Kathrin Kuhls

Infinity Nikki

1:39 In diesem Fantasy Open World-Spiel sammelt ihr hübsche Outfits mit magischen Kräften: kommt für PS5

Release: Playtest in Q3 2024 (auch PS4 und PC)

Playtest in Q3 2024 (auch PS4 und PC) Genre: Dress-Up-Adventure

Dress-Up-Adventure Entwickler: Papergames

Das erwartet euch: Im Open World-Spiel müsst ihr immer neue Outfits ergattern, um so an neue Fähigkeiten zu kommen und auch die Spielwelt weiter zu erkunden. Plattforming-Passagen und Rätsel runden das Gameplay neben Kämpfen aus der Third-Person ab. Ursprünglich stammt die Reihe rund um Heldin Nikki und ihre Katze Momo aus dem Mobile-Sektor und erscheint jetzt im fünften Anlauf erstmals für PS4/PS5 und PC.

Erstmals spielen könnt ihr Infinity Nikki in einem Playtest im dritten Quartal 2024. Wann der genaue Release erfolgt, ist derweil noch unklar.

Gemunkelter Release in 2024

Where Winds Meet

3:28 Where Winds Meet angekündigt: Trailer zeigt einen Mix aus Sekiro & Ghost of Tsushima

Release: Möglicher Release im Juli 2024

Möglicher Release im Juli 2024 Genre: Action-RPG

Action-RPG Entwickler: Everstone Studio

Darum geht's: Seid ihr durch Sekiro, Ghost of Tsushima oder zuletzt Rise of the Ronin auf den Geschmack fernöstlicher Action-RPGs gekommen, solltet ihr Where Winds Meet auf dem Schirm haben, das euch in die chinesische Song-Dynastie entführt.

Das Story-getriebene Actionspiel mit seinen schnellen Schwertkämpfen samt Open World, in der wir sogar Berufe ausüben können, sollt laut Gerüchten noch 2024 erscheinen – was nach einer umfangreichen Beta-Phase im April durchaus realistisch erscheint.

Mehr zu Where Winds Meet findet ihr in unserer Spielvorstellung:

Mehr zum Thema Where Winds Meet vereint Ghost of Tsushima und Sekiro im mittelalterlichen China von Annika Bavendiek

Alle bestätigten PS5-Exclusives in 2025

Death Stranding 2 - On the Beach

9:40 Death Stranding 2 sieht fantastisch aus und verrät den Release-Zeitraum

Release: 2025

2025 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Kojima Productions

Das erwartet euch: Death Stranding 2 ist zumindest aktuell der große PS5-Blockbuster im kommenden Jahr, in dem wir uns erneut mit "Postbote" Sam und seinem Bridge Baby einen Weg durch ein alternatives, postapokalyptisches Amerika bahnen.

Wie bereits im Vorgänger werden aufwendig inszenierte Cutscenes mit bekannten Schauspieler*innen und eine mit Sicherheit verwobene Geschichte ein großer Bestandteil des Action-Adventures von Kojima Productions sein.

Ballad of Antara

1:39 Ballad of Antara: Großes, neues Fantasy Action-RPG mit Koop für die PS5 enthüllt

Release: 2025

2025 Genre: Action-RPG

Action-RPG Entwickler: Tipsworks Studios

Das erwartet euch: Als Free2Play-Titel soll im kommenden Jahr Ballad of Antara erscheinen, das ihr entweder allein oder im Koop zocken könnt. Im Fantasyspiel samt einer offenen Spielwelt, mehreren spielbaren Charakteren und seinen actiongeladenen Kämpfen aus der Third-Person sollen uns zudem unterschiedliche Weltzustände erwarten – was uns direkt an Lords of the Fallen aus 2023 erinnert hat.

Gemunkelte PS5-Releases in 2025

Generell besteht, was die PS5-Blockbuster in 2025 anbelangt, noch allerhand Ungewissheit. Wir führen euch mit Phantom Blade 0 daher zunächst einen sehr wahrscheinlichen Kandidaten für das kommende Jahr auf und fassen dann die Gerüchteküche noch kompakt zusammen.

Phantom Blade 0

1:50 Phantom Blade 0 zeigt neuen Trailer und erinnert uns daran: Hier kommt ein dickes Grafik-Highlight!

Release: Möglicher Release in 2025

Möglicher Release in 2025 Genre: Actionspiel

Actionspiel Entwickler: S-Game

Das erwartet euch: In Phantom Blade 0 schlüpfen wir in die Rolle eines Elite-Assassinen, der nur noch 66 Tage zu leben hat und in dieser Zeit herausfinden muss, wer ihm den Mord an einem mächtigen Patriarchen anhängen will. Das Actionspiel erinnert an ein düsteres Soulslike, spielt sich aber mehr wie ein Devil May Cry.

Noch 2024 könnt ihr das Spiel erstmals in einer Demo selbst zocken, weshalb ein Release in 2025 generell als wahrscheinlich gilt.

Das kocht in der PS5-Gerüchteküche für 2025

Da sich Sony aktuell was weitere Blockbuster anbelangt noch bedeckt hält, sind die folgenden Infos als Gerüchte versehen und mit großer Vorsicht zu genießen.

Kommt Ghost of Tsushima 2? Ein immer wieder genannter Kandidat für einen Release im kommenden Jahr ist die Fortsetzung des Samurai-Actionspiels. Glaubhaften Gerüchten zufolge ist das Spiel von Entwickler Sucker Punch bereits lange Zeit in der Entwicklung und soll kurz vor der Ankündigung stehen.

Mehr zu Ghost of Tsushima 2 Release-Termin, Story und alle Gerüchte zur PS5-Fortsetzung von Annika Bavendiek

Multiplayer-Horizon und neue Naughty Dog IP: Schon länger in der Gerüchteküche und bereits geleakt, ist ein Mehrspieler-Ableger aus der Horizon-Reihe. Zudem wissen wir, dass Naughty Dog unter anderem an einer neuen IP arbeitet, die laut Gerüchten noch vor The Last of Us 3 erscheinen soll.

Auch die Days Gone-Macher*innen von Sony Bend könnten im kommenden Jahr ihr neues Spiel enthüllen und bei Bluepoint Games wird gemunkelt, dass sie nach Demon's Souls an einem weiteren Remake arbeiten.

Welche großen PS5-Blockbuster uns neben Death Stranding 2 letzten Endes noch im nächsten Jahr erwarten, werden die kommenden Monate zeigen.

Auf welches PS5-Exclusive freut ihr euch aktuell am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.