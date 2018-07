PlayStation VR - Designer Richard Marks wechselt von Sony zu Google

Der Name Richard Marks ist vermutlich nur wenigen von euch ein Begriff. Denn der seit 1999 bei Sony angestellte Designer blieb größtenteils im Hintergrund und werkelte in der sogenannten "Magic Lab"-Abteilung an neuen Technologien und Hardware-Konzepten wie Eye Toy und PlayStation VR. Jetzt wechselt Marks in die Konsolen-Abteilung von Google.

Dort wird er unter anderem auf den ebenfalls früher bei Sony angestellten Phil Harrison, der sich dem Google-Team bereits im Januar 2018 anschloss, treffen. Google arbeitet schon seit längerer Zeit an einer Konsole, zu der bislang allerdings nur wenig bekannt ist. So soll es sich anscheinend eher um eine Streaming-Lösung handeln und auf den Codenamen "Yeti" hören.

