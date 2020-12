Das richtige Geschenk für einen Pokémon-Fan zu finden, kann ganz schön schwierig sein. Denn wer sich schon seit Jahren mit der Jagd nach Taschenmonstern beschäftigt, hat natürlich schon so ziemlich alles. Mit Filmen oder gar Videospielen braucht man es da gar nicht erst zu versuchen und ein Stofftier oder ein T-Shirt ist auch nicht gerade der Gipfel der Kreativität. In diesem Artikel haben wir deshalb ein paar Ideen gesammelt, die vielleicht ein bisschen ausgefallener sind.

Lieferung vor Weihnachten? Die Verfügbarkeit vieler der hier erwähnten Produkte kann sich schnell ändern und nicht in allen Fällen ist garantiert, dass noch vor Weihnachten geliefert wird. Falls der betreffende Artikel also unbedingt unterm Weihnachtsbaum liegen muss, dann kontrolliert vor der Bestellung unbedingt nochmal das Lieferdatum!

Pokémon Figuren-Bausets von Mega Construx

Vom LEGO-Konkurrenten Mega Construx gibt es eine ganze Menge Bausets mit bekannten Pokémon-Figuren. Die Sets unterscheiden sich stark in der Größe und im Schwierigkeitsgrad. Sie reichen von mehreren hundert bis hin zu ein paar wenigen Teilen. Es stehen viele verschiedene Figuren zur Auswahl. Bei einigen müsst ihr aber mit langen Lieferzeiten rechnen, wenn sie nicht ohnehin gerade ausverkauft sind. Hier haben wir ein paar Modelle aufgelistet, bei denen ihr nach derzeitigem Stand mit einer Lieferung noch vor Weihnachten rechnen könnt:

Pokémon-Kristallkugel

Für etwa 20 Euro könnt ihr eine kleine Kristallkugel im Pokéball-Design bekommen, in der eines von drei Pokémon (Pikachu, Charmander oder Squirtle) eingeschlossen ist. Die Kugel wird auf einen Sockel gestellt, der das Pokémon von unten beleuchtet, welches wiederum das Licht aufgrund der Lasergravur vielfach reflektiert. Die Zukunft könnt ihr in der Kristallkugel übrigens nicht sehen. Es sei denn natürlich, in eurer Zukunft spielen Pokémon eine wichtige Rolle.

Herefun Pokémon-Kristallkugel mit LED-Sockel (ca. 20€) bei Amazon*

Pokémon-Kochbuch

Zur Klarstellung: Das Pokémon-Kochbuch verrät euch nicht, wie man ein Pokémon am besten zubereitet. Obwohl man das bei Gerichten wie Pikachu-Maisauflauf oder Giratina-Pizza durchaus vermuten könnte. Außerdem geht es im Grunde weniger ums Kochen, denn die Gerichte an sich sind sehr unkompliziert gehalten, sodass sie auch von Kindern nachgekocht werden können. Die Kunst liegt vielmehr darin, die Mahlzeiten in einer hübschen Pokémon-Form anzurichten. Hierfür hat das Pokémon-Kochbuch eine Menge einfacher und dennoch wirkungsvoller Tipps auf Lager.

Pokémon-Kochbuch (ca. 13€) bei Amazon*

Pokémon-Monopoly

Wer nicht nur Pokémon-Fan ist, sondern auch auf langatmige Brettspiele steht, freut sich vielleicht über Pokémon-Monopoly. Zugegeben: So richtig überraschend ist es nicht, dass es eine Pokémon-Version des Gesellschaftsspiel rund um die Tücken des Kapitalismus gibt. Schließlich gibt es eine Monopoly-Edition zu so ziemlich jedem Thema, von Super Mario* bis hin zum König der Löwen* (die Schlossallee wird hier zum Circle of Life).

So ist das wahrscheinlich Erstaunlichste am Pokémon-Monopoly, dass der Hersteller nicht die Chance ergriffen hat, es "Pokémonopoly" zu nennen. Davon abgesehen wurde das bekannte Spielprinzip so gut wie möglich ins Pokémon-Universum versetzt. Statt Straßen zu kaufen und mit Hotels zuzupflastern, kauft man hier eben Pokémon und investiert in ihr Training. Leider ist die deutsche Fassung des Spiels* momentan ausverkauft, die englische gibt es aber noch zu akzeptablen Preisen.

Monopoly Pokémon Kanto Edition engl. Version (ca. 25-30€) bei Amazon*

Pokémon Kabelschutz

Über den praktischen Sinn des Pokémon-Kabelschutzes kann man sich streiten. Schließlich können die kleinen Tierchen bestenfalls ein paar Zentimeter eines Kabels schützen. Optisch ist das Produkt hingegen über jeden Zweifel erhaben. Niedlicher könnten die das Kabel innig umarmenden Pokémon kaum gestaltet werden.

Auzest Pokémon Kabelschutz (verschiedene Varianten, ca. 7€) bei Amazon*

Pokémon-Puzzles

Wer nach einer mit Pokémon verbundenen Beschäftigung für sehr lange Winterabende sucht und sämtliche Videospiele schon durch hat, kann sich mit einem der 1000-teiligen Puzzles die Zeit vertreiben. Falls euch das ein bisschen zu viel ist, gibt es natürlich auch kleinere und einfachere Puzzles mit 100 bis 500 Teilen. Die Auswahl ist groß und die Motive recht verschieden. Es gibt wimmelbildähnliche Puzzles mit über 100 Pokémon, aber auch Szenen mit kleineren Gruppen. Hier nur ein paar Beispiele aus der langen Liste:

Pokémon-Lampen

Wenn es um die reine Leuchtkraft geht, mag es effizientere Geräte geben als die Pokémon-Lampen von Teknofun. Aber die je nach Modell etwa 25 bis 40 cm großen beleuchteten Figuren haben Stil und sind auch dann, wenn sie gerade keinen praktischen Zweck erfüllen, noch immer mindestens eine niedliche Dekoration. Aus- und einschalten lassen sich die batteriebetriebenen Lampen übrigens per Fernbedienung. Hier ein paar Modelle zur Auswahl:

The Wand Company Die-Cast Pokéball

Pokébälle gibt es jede Menge auf dem Markt. Sie gehören zu den beliebtesten Pokémon-Fanartikeln. In der Regel handelt es sich um günstige Plastik-Modelle, die mit Pokémon-Figuren gefüllt sind. Bei Amazon gibt es eine große Auswahl solcher Pokébälle*. Auch Plüsch-Pokébälle* sind keine Seltenheit. Wer jedoch nicht nach einem Spielzeug, sondern nach einem hochwertigen Sammlerstück sucht, wird beim Merchandising-Händler Zavvi fündig.

Hier gibt es, zum stolzen Preis von 109,99€, den limitierten und nummerierten Die-Cast Pokéball von The Wand Company. Dieser wird mit einem silbernen Präsentations-Case geliefert, fängt bei Bewegung an zu leuchten und verfügt zudem über einen leuchtenden Button. Mehr erfahrt ihr in unserem Artikel zum Pokéball-Sammlerstück. Um euch den Kauf trotz des saftigen Preises schmackhaft zu machen, schenkt Zavvi euch übrigens noch ein gelbes Pokémon Pikachu T-Shirt* im Wert von 16,99 Euro dazu.

The Wand Company Pokéball inklusive Pikachu-T-Shirt für 109,99€ bei Zavvi*

Pokémon Pikachu Bademantel

Kleidungsstücke mit Pokémon-Motiven gibt es natürlich jeden Menge. Bei den meisten handelt es sich um T-Shirts und Pullover, aber von der Baseball-Mütze* über Sneaker* bis hin zum Kleid* ist auch so ziemlich alles andere zu finden. Der gelbe Pokémon-Bademantel nimmt unter all dem übrigen Merchandising aber eine besondere Stellung ein, sieht er doch ein bisschen so aus, als hätte man Pikachu persönlich das Fell über die Ohren gezogen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet könnte er sogar ein gutes Geschenk für diejenigen sein, die Pokémon aus irgendwelchen seltsamen Gründen abgrundtief hassen.

Pokémon Pikachu Bademantel für 49,99€ bei EMP*

Falls ihr euch doch mehr für andere Pokémon-Kleidungsstücke interessiert, findet ihr unter diesen Links eine Auswahl:

Pokémon-Powerbanks

Wenn ihr unterwegs eure Nintendo Switch aufladen wollt, könnt ihr das natürlich mit einer ganz normalen Powerbank in langweiligem Schwarz oder Grau tun. Oder aber, ihr benutzt eine Powerbank im stilsicheren Pokémon-Design. Zavvi hat ungefähr kreditkartengroße Modelle mit einer Kapazität von 5000 mAh anzubieten. Zum Vergleich: Der Switch-Akku verfügt über eine Kapazität von 4310 mAh. Mit 13,99 Euro befinden sich die Pokémon-Powerbanks preislich ungefähr auf dem Niveau, auf dem sich vergleichbare Geräte ohne spezielles Design bewegen.

Pokémon-Adventskalender

Für einen Adventskalender ist es jetzt schon ein bisschen spät, deswegen hängen wir ihn hier nur ehrenhalber als Nummer 11 an unsere Liste an. Aber wenn man etwas später anfängt und dann gleich mehrere Türchen auf einmal öffnen darf, ist das ja auch nicht so schlecht. Zumal der Pokémon-Adventskalender auch nächstes Jahr noch immer hübsch ist. Er beschert euch nicht nur viele kleine Pokémon-Figürchen, sondern kommt mit einem Weihnachtsbaum und ein paar kleinen Geschenken, sodass auch die Pokémon Weihnachten feiern können.

Pokémon-Adventskalender (ca. 60 Euro) bei Amazon*