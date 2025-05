Die verbotene Pokémon-Episode: Diese berüchtigte Folge des Animes wurde in Deutschland nie ausgestrahlt, weil Charaktere mit Schusswaffen herumballerten

Der Pokémon-Anime ist ein echter Klassiker.

Weit über 1.000 Folgen haben die Anime-Umsetzungen von Pokémon bis heute hervorgebracht. Dabei gibt es eine Menge Klassiker, aber auch ein paar Episoden, die in bestimmten Ländern verboten wurden. Eine frühe Folge wurde etwa in Deutschland und den USA nie ausgestrahlt.

Verbotene Folge klingt mehr nach Palworld als nach Pokémon

Darum geht's: Über die Jahre hinweg gab es mehrere Pokémon-Folgen, die nachträglich verändert oder sogar komplett aus dem Programm genommen wurden. Das lag meist an bestimmten Darstellungen, die für Kinder als ungeeignet eingestuft wurden (via PokéWiki).

So verhält es sich auch mit Episode 35 aus dem Jahr 1997, die im Original "Miniryu no Densetsu" heißt. Auf Englisch sollte die Folge unter dem Titel "The Legend of Dratini", also etwa "Die Legende von Dratini", ausgestrahlt werden.

Dazu kam es allerdings nicht. In den USA hat man sich nämlich gegen die Ausstrahlung der Episode entschieden, weil darin mehrfach Gebrauch von Schusswaffen gemacht wird. Zudem gibt es eine Folterszene.

Bei der geht es zwar "nur" um eine Kitzelmaschine und den furchtbaren Gesang von Mauzi, die Implikation war aber offenbar schon genug. Viele Länder folgten dem Beispiel der USA, darunter auch Deutschland, weshalb die Episode auch hierzulande nie gezeigt wurde.

Das passiert in der Folge

"Die Legende von Dratini" spielt in der Safari-Zone. Ash, Misty und Rocko treffen dort auf einen Wärter, der in jungen Jahren ein Dratini hatte. Ash fängt ein paar Pokémon, aber natürlich taucht schon bald Team Rocket auf.

Sie möchten die Informationen über das Dratini aus dem Wärter herausquetschen und legen eine Bombe in einem Teich. Ein Dragonir taucht in letzter Sekunde auf und der Plan entpuppt sich einmal mehr als ein Schuss in den Ofen.

Bei dem Dragonir handelt es sich natürlich um das gesuchte Dratini, das sich mittlerweile weiterentwickelt hat (via Bisafans).

Tatsächlich führte das Fehlen der Folge zu kleineren Anschlussfehlern. In der nächsten Folge hat Ash nämlich eine ganze Menge Tauros, die er in der Safari Zone gefangen hat. Wer "Die Legende von Dratini" nicht gesehen hat, weiß davon allerdings nichts.

Habt ihr gewusst, dass der ersten Staffel eine Folge fehlt?