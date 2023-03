Von Pokémon bis Bayonetta: Diese Switch-Hits aus 2022 gibt es bei Amazon jetzt im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr gerade einige Switch-Hits aus dem letzten Jahr günstig im Angebot.

Nichts zu spielen auf eurer Switch? Kein Problem: Bei Amazon gibt es gerade eine ganze Reihe von großen und noch ziemlich aktuellen Switch-Spielen günstiger. Wir haben aus den Angeboten vier 2022 exklusiv für Nintendo Switch erschienene Hits herausgesucht und erklären euch kurz, was sie zu bieten haben. Falls ihr lieber selbst Amazon nach den besten Switch-Deals durchstöbern möchtet, könnt ihr das hier tun:

Amazon macht übrigens keine Angaben zur Laufzeit der Deals, die Angebote können also jederzeit wieder verschwinden.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Der im Oktober erschienene Rundentaktikhit Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist mit einem Rabatt von 52 Prozent und einem Preis von 28,99€ (UVP: 59,99€) ein besonders günstiges Schnäppchen. Im Vergleich zum Vorgänger Kingdom Battle ist er umfangreicher und komplexer geworden, es gibt nun ein motivierendes Fortschrittssystem. Ansonsten bleibt Sparks of Hope weitgehend dem Vorgänger treu: In den Gefechten müssen wir die Spezialfähigkeiten vom Mario und seinen Freunde sowie den niedlichen Rabbids klug ausnutzen und miteinander kombinieren, um eine Chance zu haben.

Bayonetta 3

10:32 These boots are made for shootin' - Testvideo zu Bayonetta 3

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Auch im dritten Teil der Hack&Slash-Reihe steuern wir wieder die an Händen und Füßen mit Hieb- und Schusswaffen ausgerüstete Hexe Bayonetta und versuchen, unsere Feinde auf möglichst spektakuläre und stilvolle Weise zu erledigen. Es gibt aber auch Neuerungen: So kann Bayonetta nun Dämonen beschwören und selbst steuern. Außerdem ist die Erkundung der Spielwelt wichtiger geworden und es gibt Minispiele, die für Abwechslung sorgen. Neben der deutschen USK-Version gibt es übrigens auch die internationale PEGI-Version im Angebot, hier kommt ihr aktuell mit 36,27€ sogar noch etwas günstiger weg.

Pokémon Karmesin & Purpur

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

GamePro-Wertung: 75 Punkte

Die 9. Generation der Pokémon-Reihe hat bei ihrem Release im November eine Menge Kritik eingesteckt, vor allem aufgrund ihres technischen Zustandes. Das hat auch bei uns zu einer Abwertung geführt. Trotzdem handelt es sich bei Pokémon Purpur und Karmesin um gute Pokémon-Spiele, das Sammelfieber hat uns nicht zuletzt aufgrund der vielen neuen und besonders niedlichen Taschenmonster auch diesmal wieder gepackt. Außerdem bekommen wir dank der riesigen Open World, der langen Story-Kampagne und des neuen Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen eine Menge Inhalt geboten. Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt.

Triangle Strategy

1:03 Triangle Strategy - Trailer stellt das Gameplay des RPGs vor

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Das vom Studio hinter Octopath Traveler stammende Triangle Strategy ist ein episches Fantasy-Rollenspiel mit anspruchsvollen Rundentaktikkämpfen. Die spannende und wendungsreiche Geschichte handelt von den politischen Intrigen und Machtspielen dreier verfeindeter Reiche, an denen wir als Thronfolger direkt beteiligt sind. Für eure Reise durch die drei abwechslungsreichen Reiche könnt ihr rund 50 Stunden Spielzeit einplanen. Ein echtes Highlight ist zudem der Grafikstil, der Retro-Pixellook gekonnt mit moderner 3D-Grafik vermischt.