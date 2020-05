Wäre es nicht cool, eine Erwachsenen-Version von Pokémon spielen oder als Film anschauen zu können, in welcher die niedlichen, bunten Taschenmonster gegen düstere, grausame Kreaturen ausgetauscht werden? Wie so etwas aussehen könnte, zeigt ein Fan-Trailer zu Pokémon Dark Edition, einem fiktiven Pokémon-Film.

Der Rachefeldzug eines Vaters: Der wirklich cool gemachte CGI-Trailer entstand in rund 2,5 Jahren. Er erzählt die Geschichte eines Vaters, der feststellen muss, dass seine Tochter entführt wurde. Um sie wiederzufinden, begibt er sich auf einen dunklen Pfad. Er legt sich ein Igelavar zu, um an illegalen Pokémon-Kämpfen teilnehmen zu können. So hofft, er seine Tochter zurückgewinnen zu können.

Die Pokémon als düstere Monster

Die Taschenmonster im Trailer sind nicht die lustigen, bunten Tierchen, die ihr aus den Animes und den Spielen kennt. Sie sehen realitätsnah aus, fast wie echte Tiere, die ihr in freier Wildbahn treffen könntet. Manche von ihnen sind bösartige Kreaturen, Monster, vor denen sich jeder fürchten sollte.

Kein Film geplant: Der CGI-Trailer zu Pokémon Dark grundsätzlich nur ein Hobby-Projekt. Es ist momentan nicht geplant, mehr daraus zu machen. Obwohl ein Film in diesem Stil sicher durchaus seinen Reiz hätte. Zumindest können wir uns den Trailer ansehen und bekommen so mal eine etwas andere Seite der sonst so niedlichen Pokémon zu sehen.

Was meint ihr zu Pokémon Dark? Wäre das ein Film, den ihr gerne anschauen würdet? Wie fändet ihr ein Spiel, das in diesem Stil gehalten wäre? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.