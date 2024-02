Pokémon, Digimon, Dragonball Z und andere Releases: Der Februar bringt pure Anime-Nostalgie mit

Endlich könnt ihr das letzte Abenteuer von Ash und Pikachu zu Hause schauen und den Anfang von DBZ nochmal erleben.

Nachdem der Januar für Anime-Fans eher mager ausfiel, gibt es diesen Monat wieder einiges zu sehen. Das Highlight sind sicherlich die neuen Folgen von Pokémon, Digimon und Dragonball Z, mit denen ihr euch Kindheitsklassiker und Neuinterpretationen nach Hause holen könnt.

Wem der Sinn eher nach wilder Vampir-Action steht, dem zeigen wir die Videospiel-Adaption Sengoku Night Blood und stellen außerdem den japanischen Hit Danmachi vor.

Das letzte Abenteuer von Ash und Pikachu

Für Pokémon-Fans hieß es letztes Jahr Abschied nehmen von Ash und Pikachu, die über 20 Jahre lang das Gesicht des Anime waren. Mit ihrem neuen Gefährten Goh bereiten sich Ash, Pikachu und ihre Pokémon auf die Pokémon Liga vor, um endgültig die Allerbesten zu werden.

Na ein Glück verstehen sich Pikachu und der neue Kumpel von Ash, Goh, direkt auf Anhieb.

Nach einer exklusiven Veröffentlichung auf Netflix gibt es nun endlich die Möglichkeit, sich die Episoden nach Hause zu holen und die finale Staffel zu erleben. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht, denn mit Digimon Tamers gibt es ein neues Abenteuer des Pokémon-Konkurrenten.

Ein weiteres Highlight in diesem Monat ist die sehnsüchtig erwartete Blu-ray-Veröffentlichung von Dragonball Z, die das Beste aus dem Shounen-Meilenstein erstmals in HD bietet. Die erste Box enthält die Episoden 1-35, in denen ihr die Saiyan-Saga und den brutalen Kampf gegen Vegeta, Nappa und Co. miterlebt.

Komplettboxen für Fantasy-Fans

Mit Danmachi und Sengoku Night Blood gibt es diesen Monat ein breites Angebot für Fans von Fantasy und Isekai-Anime. Danmachi ist in Japan schon längst ein Megahit und das zu Recht! Die Geschichte um den Abenteurer Bell, der es sich zum Ziel gesetzt hat, als Erster das legendäre Labyrinth "Dungeon" zu erforschen, ist ebenso unterhaltsam wie fesselnd.

Auf seiner Reise kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung mit dem Mädchen Hestia, das sich als Göttin entpuppt. Die beiden merken schnell, dass es besser ist, gemeinsam ein Abenteuer zu bestehen als allein und werden sind in der mittlerweile dritten Staffel zu einem unzertrennlichen Duo geworden.

Zusammen reists sich einfach besser! Das sehen auch Bell und Hestia so.

Im Februar erscheint die dritte Staffel der japanischen Erfolgsserie auch in Deutschland auf Blu-Ray. Fans des Anime können damit ihre Sammlung direkt erweitern, und wer erst einmal einen Blick in den Fantasy-Romance-Anime werfen möchte, für den gibt es bereits die ersten beiden Staffeln auf Blu-ray.

Action und ganz viel Schmacht in Sengoku Night Blood

Eine ganz andere Art von Fantasy erwartet euch in Sengoku Night Blood, der Anime-Adaption einer erfolgreichen Visual Novel Videospiel-Reihe aus Japan. Yuzuki, ein ganz gewöhnliches Mädchen, findet sich plötzlich in der Sengoku-Ära der japanischen Geschichte wieder und ist schockiert über den Krieg, für den diese Epoche bekannt ist.

Entgegen ihrer Erwartungen wird der Krieg zwischen Vampiren, Werwölfen und anderen Kriegern ausgetragen. Zu allem Überfluss wird sie von dem berühmten Kriegsherrn Toyotomi aufgenommen und macht Bekanntschaft mit immer mehr stoischen und edlen Kriegshelden, die ihr ganz andere Sorgen als den Krieg bereiten.

Im feudalen Japan sind die Männer natürlich ebenso verwirrt wie neugierig, wie es ein Großstadt-Mädchen wie Yuzuki dorthin geschafft hat.

Auch wenn das Kriegsszenario und die Handlung etwas düster wirken, ist es doch ein unterhaltsamer Genremix, wie die Protagonistin zwischen all den tollen Männern hin- und hergerissen ist, während gleichzeitig ein fiktiver Krieg gegen Vampire, Werwölfe und andere Monster tobt, in dem jeder Kriegsheld möglichst viel Eindruck schinden will.

Dieser noch recht neue Anime bekommt diesen Monat die Gesamtausgabe der ersten Staffel. Wer auf Romantik-Overload und seichte Fantasy-Action steht, ist bei Sengoku Night Blood genau richtig.

