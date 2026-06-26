Pokémon Feuerrot: 7-Jähriger zieht mit zuckersüßer Strategie gegen Misty in den Kampf

So sieht die Strategie des 7-jährigen Pokémon-Neulings gegen Misty aus (Bild: reddit.com/user/laughpuppy23/)

Wer zum allerersten Mal gegen Misty in der roten Pokémon-Edition oder in Pokémon: Feuerrot antritt, erlebt womöglich ein blaues Wunder. Die Trainerin kann mit euch ordentlich den Boden aufwischen, weil sie ziemlich hochstufige Wasser-Pokémon hat. Aber dieser Junge hier hat sich etwas ganz Besonderes dagegen überlegt.

7-jähriger Pokémon-Neuling begeistert mit niedlicher Kampf-Strategie die Community

Wasser-Pokémon wie Sterndu und Starmie erleiden aufgrund ihres Wasser-Typs und den damit verbundenen Schwächen mehr Schaden, wenn ihr sie mit Angriffen vom Typ Elektro attackiert. Pikachu ist ein Elektro-Pokémon – da liegt es doch wirklich nahe, mit einer kleinen Armee aus Pikachus in die Schlacht gegen Misty zu ziehen, oder?

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Nun ja. Wie ein Kommentator auf Reddit schreibt, ist es schön, dass die jungen Leute heutzutage auch ab und zu noch selbst wertvolle pädagogische Erfahrungen machen und durch Fehler lernen können. Dieses junge Kind dürfte relativ schnell lernen, dass die Typen-Vorteile nicht alles sind, merkt eine andere Person an. Allerdings sei durchaus bemerkenswert, dass überhaupt vier Pikachus in dem Team sind.

Das Problem, weshalb die Herzen dieser eingefleischten Pokémon-Fans nur so dahinschmelzen beim Anblick dieser niedlichen Strategie ist, dass selbst vier Elektro-Pokémon nicht zwingend gegen Mistys sehr viel höherstufige Pokémon gewinnen müssen. Der Gedanke dahinter ist aber natürlich nachvollziehbar.

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Wie das Ganze dann ausgegangen ist, wissen wir dank eines weiterführenden Kommentars des Elternteils zum Glück ebenfalls. Die "Armee an Pikachus" kam gar nicht erst zum Einsatz, weil Zippo, das Stufe 25-Glutexo des 7-jährigen Kindes, die Sache schon vorher ganz alleine geregelt hatte. Wie gesagt: Typen-Vorteile sind eben nicht alles.

Besonderes Augenmerk verdient aber natürlich auch die Namensgebung der Pokémon, die hier zum Einsatz kommen. Das erste gefangene Pikachu wurde offensichtlich Sparky genannt, während das Glutexo natürlich auch nicht zufällig Zippo heißen dürfte.

Wer die Anime-Serie von Anfang an gesehen hat, dürfte aber genau wissen, woher die Namen stammen: In der allerersten Staffel der Pokémon-Serie begegnet Ash Richie und die beiden freunden sich an. Richies Pikachu heißt Sparky und sein Glumanda Zippo. In Staffel 5 treffen sie erneut aufeinander, und das Pokémon hat sich zu Glutexo weiterentwickelt.

Wie habt ihr damals den Kampf gegen Misty überstanden? Was sagt ihr zu dieser Pikachu-Strategie?