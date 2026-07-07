Pokémon-Fan spielt die Reihe seit 26 Jahren, fängt endlich sein erstes Shiny - und es ist direkt ein legendäres Taschenmonster

Pokémon-Fans haben die wildesten Shiny Farming-Methoden entwickelt – eigentlich soll das Erscheinen eines extrem seltenen schillernden Taschenmonsters aber etwas Überraschendes und ganz Besonderes sein. Bei diesem Fan war es genau das. Die Person hat die Reihe 26 Jahre lang gezockt, um dann endlich sein erstes Shiny zu schnappen. Und es war ein richtig guter Fang.
Pokémon-Fan ist auf der Jagd nach den legendären Vögeln und erlebt Überraschung
Reddit-User CourierResol hat Pokémon Feuerrot auf der Switch gezockt und Screenshots zu seinem besonderen Moment gepostet. Auf dem ersten Bild sehen wir, wie ein wildes schillerndes Lavados auftaucht. Dem Level 50-Taschenmonster tritt der Fan mit seinem Level 35 Sarzenia entgegen, und der Fang gelingt.
Anbei und in den Kommentaren verrät der User, dass es das zweite Lavados war und er das erste versehentlich besiegt habe. Zudem hat CourierResol nicht gezielt versucht, ein Shiny zu erwischen, sondern war lediglich auf der Jagd nach den legendären Vögeln.
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Über die Fangmethode verrät das Community-Mitglied:
Ich habe es auf gut Glück versucht: Ich habe Sarzenia eingesetzt, um es zum Schlafen zu bringen, und dann so lange Ultra-Bälle geworfen, bis ich es gefangen hatte.
Dass das erste Shiny des Fans nach 26 Jahren ausgerechnet ein Legendary ist, macht die Sache natürlich noch um einiges besser. In den Kommentaren wird der User zu dem erfolgreichen Fang beglückwünscht. Am schönsten formuliert es kihaju: "Glückwunsch, das ist ein heißes Huhn."
Einige andere Community-Mitglieder hatten noch gar nicht so viel Glück und haben noch kein einziges Shiny gefangen oder gar gesehen. Auch bei anderen war es bisher beispielsweise nur eins.
Könnt ihr euch an euer erstes Shiny noch erinnern, beziehungsweise habt ihr überhaupt schon mal eines gefangen? Oder vielleicht sogar gleich ein paar? Und wie lange spielt ihr die Reihe schon? Verratet es uns in den Kommentaren.
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