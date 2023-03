Pokémon GO Plus + vor Release gönnen und schon bald Pokémon Go ganz ohne Handy spielen

Schon jetzt könnt ihr euch das brandneue Pokémon GO Gadget bei Amazon vorbestellen.

Wer erinnert sich nicht an Pokémon GO und den Hype, der mit dem Spiel kam zurück. Ich weiß noch, wie ich damals mit einer Freundin in ihrem Auto gesessen bin und die Pokémon für sie eingesammelt habe, während sie gefahren ist.

Am 21. Juli 2023 erscheint das neue Gadget Pokémon GO Plus +. Hiermit erwarten euch diverse Funktionen, die ich euch gleich noch genau erklären werde. Ihr könnt aber schon jetzt vorbestellen und euch den Pokéball für 59,99€ sichern.

Ihr könnt euch Pokémon GO Plus + aber auch bei MediaMarkt und Saturn schnappen:

Was kann Pokémon GO Plus +?

Wie schon frühere Pokémon Gadgets kann auch dieses mit Pokémon GO verbunden werden. So könnt ihr das Spielerlebnis voll und ganz genießen, ohne ständig auf den Bildschirm eures Handys schauen zu müssen.

Ihr könnt mit Pokémon GO Plus + nicht nur automatisch Pokébälle werfen, sondern sogar Superbälle und Hyperbälle verwenden. Dadurch könnt ihr sogar Pokémon fangen, wenn das Gerät sicher in eurer Hosentasche verstaut ist.

Pokémon Sleep

Hiermit könnt ihr aber auch euren Schlaf mit nur einem Knopfdruck im Auge behalten. Ihr drückt den Button auf den Pokémon GO Plus + Gerät jeweils einfach, wenn ihr schlafen geht und dann erneut am Morgen, wenn ihr aufgewacht seid. Dadurch kann sich der kleine Pikachu, welcher in dem Gerät integriert ist, abends von euch verabschieden und morgens mit euch in den Tag starten.

Auf diesem simplen Wege werden eure Schlafdaten von dem Gerät erfasst. Pikachu kann euch aber auch ein Gute-Nacht-Liedchen trällern. Je nachdem wie oft der niedliche Begleiter neben euch einschlafen darf, könnt ihr auch neue Wecktöne für ihn freischalten. Pikachu wird aber auch immer freundlicher, wenn er euch durch eure Träume begleiten darf.

Für die Zukunft sind sogar Funktionen geplant, mit der ihr eure Schlafdaten auch in Pokémon Go einsetzen könnt. Seid also gespannt, was euch mit diesem Feature erwarten wird!