Lange ignoriert und später heiß begehrt? Bei dieser Pokémon Sammelkarten-Erweiterung könnte genau das passieren!

In der Team-Wagemut Box bekommt ihr einen schicken Lavados Pin und eure Trainerin Candela!

Es wird die wenigsten überraschen, dass das Pokémon Sammelkartenspiel eine Kollaboration mit dem meistgespielten Pokémon-Spiel aller Zeiten hat: Pokémon GO. Doch anders als ich erwartet hatte, als ich diese Karten entdeckte, wurden die Pokémon GO-Karten nicht wirklich gut aufgenommen und von vielen schnell ignoriert. Warum das so ist und welche Vorteile das für euch hat, erkläre ich euch in diesem Artikel.

Die Erweiterung des Sammelkartenspiels Pokémon GO feierte gestern, am 1. Juli 2024, ihren zweiten Geburtstag. Das Besondere an der Erweiterung ist, dass sie neue Versionen beliebter Pokémon in einer realistischen Umgebung zeigt.

Außerdem wurde mit der Pokémon GO-Erweiterung die witzige Mechanik eingeführt, dass einige Basis-Pokémon-Karten eine abziehbare obere Schicht haben, unter der sich ein transformiertes Ditto Transform-Pokémon verbirgt. Natürlich gibt es auch Codes für das Spiel, die in Pokémon GO verwendet werden können, um besondere Gegenstände wie Avatare freizuschalten.

Gibt es einen Haken bei den Pokémon GO Karten?

Die Erweiterung hat viele coole und einzigartige Gimmicks, aber weshalb hat sie sich dann nicht gut verkauft? Die Erweiterung kam zu einer Zeit heraus, als durch den Hype in den sozialen Medien ein noch nie dagewesener Sammelwahn für Pokémon-Karten entstand. Boosterpacks und Karten wurden zu Hunderten gekauft und gehortet, um später damit Geld zu verdienen.

Nur ging das mit den Pokémon GO Karten ziemlich schlecht. Viele Sammler mochten das zusätzliche Logo auf den Artworks der Karten nicht und die realistischen Umgebungen gaben keine coolen Designs her. Außerdem war die Chance, schicke und seltene Karten zu ziehen, relativ hoch, was das Interesse der Sammler endgültig zum Erliegen brachte.

Hier könnt ihr nochmal einen genaueren Blick auf die Box werfen und sehen, was ihr alles bekommt.

Dabei hat die Erweiterung einige interessante und zum Teil wertvolle Karten zu bieten, wie ich euch gleich zeigen werde, und die realistischen Artworks sind Geschmackssache. Ich jedenfalls finde sie ziemlich cool und eine nette Ergänzung für Pokémon-Kartensammlungen.

Das sind die besten Karten der Pokémon GO Erweiterung

Da es sich um ein spezielles Pokémon TCG-Set handelt, könnt ihr leider keine einzelnen Booster kaufen, sondern nur Produkte wie die hier vorgestellte Special Collection. Diese ist zum Glück ein echtes Schnäppchen und kostet nur 5€ pro Booster, was für Pokémon-Booster ein sehr günstiger Preis ist!

Wie schon in der ikonischen Pokémon GO-Marketingkampagne zum Start im Sommer 2016 spielt Mewtwo auch im Sammelkartenspiel eine prominente Rolle. Die Mewtwo V-Variante zeigt das legendäre Pokémon in derselben Stadtlandschaft, in der damals in der Werbung alle gespannt auf den ersten Raid warteten, und gehört schon jetzt zu den begehrtesten Karten der Erweiterung.

Aber auch Letraking hat mit dieser Erweiterung eine besonders coole V-Variante bekommen. Und für echte Sammler dürfte es keine Überraschung sein, dass mit Professor Willow ein umfangreiches Full-Art Trainer Artwork rasant an Beliebtheit gewonnen hat.

In der Pokémon GO Sammelkarten-Erweiterung warten jede Menge coole Karten darauf, von euch entdeckt zu werden.

Mit besonders viel Glück habt ihr in der Pokémon GO Erweiterung die Chance eines von vielen sehr seltenen Shiny Pokémon zu bekommen. Am meisten gefragt dürften sicherlich beliebte Pokémon wie Evoli oder Glurak sein. Allerdings gibt es auch viele weitere Shiny Varianten mit detaillierten Artworks.

Da die Erweiterung vergleichsweise wenig gekauft wurde, könnt ihr hiermit in Zukunft eventuell zu den wenigen gehören, die eine interessante Sammlung an Pokémon GO Karten haben. Und wer weiß, vielleicht findet der Stil der Erweiterung rückblickend neuen Anklang. Dann werden eure normalen Karten auf einmal für viele ganz besonders, weil ihr zu den wenigen gehört, die sie überhaupt besitzen!