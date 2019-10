Pokémon Gold & Silber - Erste Demo spielte in 'Silent Hill'

Viele Spiele verändern sich während des Entwicklungsprozesses stark. So auch Pokémon Gold & Silber, dessen erste Demo nicht nur andere Startet hatte, sondern auch eine andere Heimatstadt: Ein kleines, idyllisches Örtchen namens Silent Hill.

Was war das für eine Demo? Dabei handelte es sich um eine Version, die 1997 auf einer japanischen Spielemesse vorgestellt wurde. Dort konnten Besucher den kompletten Anfang von Gold & Silber bis hin zur Route eins spielen, zusätzliches Promomaterial gab es ebenfalls.

Bis vor kurzem war diese Version in Vergessenheit geraten, im Mai 2018 tauchte jedoch eine spielbare Cartridge in Sammlerkreisen auf. Und die birgt einige interessante Details, unter anderem verworfene Starter.

Neuborkia hieß mal Silent Hill

Das erste Detail hätte die Art verändern können, wie wir eine gesamte Horrorspielserie sehen. Denn das Dörfchen, in dem die Hauptfigur in Gold & Silber startet, hieß ursprünglich Silent Hill, wie die gleichnamige, sehr erfolgreiche Horrorspielserie.

An der kann sich Entwickler Game Freak jedoch nicht orientiert haben, denn das allererste Silent Hill kam erst 1999 auf den Markt, zwei Jahre nach der Gold und Silber-Demo.

Wären die Editionen zum geplanten Zeitpunkt 1998 unbearbeitet erschienen, wäre Silent Hill für uns alle nicht die gruselige, nebelverhangene Gruselstadt voll Tod und Verderben, sondern das freundliche, an einem ruhigen Berg gelegene Heimatdorf des Pokémon-Helden.

Das bis dato unbekannte Silent Hill wäre dann eventuell "Das Horrorspiel, das so heißt wie die Stadt in Pokémon" geworden. Verrückt.

Die Starter wurden generalüberholt

Auch die drei Pokémon, zwischen denen wir am Anfang wählen können, haben einen neuen Anstrich verpasst bekommen. Während Endivie nur einen neuen Namen und eine andere Farbe spendiert bekam, haben Feurigel und Karnimani in dieser Edition noch nicht einmal existiert.

Wie sagen die verworfenen Pokémon aus? Stattdessen kämpften wir mit Honoguma, einem knuddeligen Feuerbären, und Kurusu, einer Art Wasserdino. Eine restaurierte, vergrößerte Version der Sprites des Feuerbärchens liefert übrigens der Twitteraccount Dr. Lava's Lost Pokémon:

Lost Pokemon of the Day: the Honooguma family



First revealed when Gold & Silver's 1997 demo leaked in 2018, Honooguma was originally meant as Gen 2's Fire starter, but was scrapped and replaced with Cyndaquil.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/rUOsMQd0q9 — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) October 20, 2019

Neben den Startern wurde auch Vorentwicklungen von Vulpix und Tangela gestrichen, die eigentlich mit eingeführt werden sollen. Pichu hat es zwar in die finale Version geschafft, bekam jedoch noch Beine und einen Hals dazu. Zuvor sah der kleine Elektrognom eher nach Kopffüßler aus:

Beta Pichu:



In Gold & Silver's 1997 demo, Pichu was a ball that evolved at level 12. But Pichu was redesigned for G&S's release version, and changed to evolving via happiness.



1. Demo sprite recreation by @RacieBeep

2. G&S 1997 demo sprite

3. 1999 release version sprite pic.twitter.com/cstky41aJ6 — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) October 21, 2019

Spannend: Puchikon, eine Vorentwicklung von Ponita, wurde ebenfalls gestrichen. Ziehen wir jedoch die japanische Bedeutung des Namens (kleines Einhorn) in Betracht, könnte es sein, dass Puchikon es in Form von Galar-Ponita zehn Jahre später doch in ein Pokémonspiel geschafft hat.

Abseits dieser Fakten gibt es noch viele andere Kleinigkeiten, die die Demo vom fertigen Original unterscheiden. Das deutsche Poké-Wiki hat die Variationen der Pokémon sehr übersichtlich aufgelistet, dort lohnt sich definitiv ein Blick auf die Seite.

Welche Starter wären euch lieber gewesen?