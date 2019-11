Team Rockets Experimente an legendären Pokémon sind grausam

Kenner des Franchises wissen, dass Pokémon nur von außen so bunt und knuddelig wirkt. Tief in der Taschenmonster-Lore kann es zuweilen richtig düster werden, wie uns beispielsweise einige gruselige Pokédex-Einträge aus den Spielen vor Augen führen.

Aber nicht nur die RPGs von Game Freak offenbaren an einigen Stellen die dunkle Seite der Serie, sondern auch Pokémon Adventures. Ein berüchtigter Kapitel des Mangas geht sogar so weit, dass er Team Rocket grausame Experimente an legendären Pokémon durchführen lässt und dabei ein ... sehr sonderbares neues Monster ins Leben ruft (via Comicbook).

Was passiert im Manga?

Die Kurzfassung der Geschichte: Nachdem Team Rocket im Manga zunächst Experimente an Evoli durchführte, um dessen Entwicklungen Blitza, Flamara und Aquana zu erforschen, legen die Bösewichte noch eine Schippe drauf: Sie entführen Zapdos aus dem Kraftwerk, Lavados aus der Siegestraße und Arktos aus den Höhlensystemen der Seeschauminseln.

Im Manga-Kapitel "The Winged Legends" (Die geflügelten Legenden) fusioniert Team Rocket die drei legendären Pokémon schließlich zu einem neuen Monster zusammen.

Gestatten? Thu-Fi-Zer!

Thu-Fi-Zer kombiniert die Feuer-, Eis- und Elektro-Kräfte der drei Vögel, wodurch das Wesen zunächst als nahezu unbesiegbar erscheint. Im Manga tun sich schließlich die drei Helden Rot, Grün und Blau zusammen (die Protagonisten sind hier stets nach den Spielen bekannt) und stürzen sich in den Kampf gegen Thu-Fi-Zer. Mit vereinten Kräften - und insbesondere dank der Hilfe von Bisaflor <3 - gelingt es den tapferen Trainern, den unheilvollen Pokémorph zu besiegen.

Getötet werden die drei legendären Vogelpokémon dabei natürlich nicht. Nachdem Thu-Fi-Zer in seine Schranken gewiesen wurde, löst sich die Fusion auf und Arktos, Zapdos und Lavados fliegen davon.

